Des bains agréables pour laver votre âme

Avec le style de vie trépidant que nous avons, le stress et la fatigue frappent parfois d’une manière qui a renversé n’importe qui. Dans de tels cas, comment pouvons-nous récupérer nos énergies alors que nous n’avons même pas le temps? Comme pour de nombreux autres sujets, nous avons ici aussi beaucoup à apprendre des peuples anciens. Dans ce cas, les peuples autochtones étaient très sages sur l’utilisation de la nature pour influencer l’énergie vitale du corps.

Les chamans indigènes étaient conscients que certains types d’herbes et de plantes influençaient directement l’aura et le champ d’énergie que nous avons tous autour du corps. Ces connaissances ont été transmises de génération en génération et nous disposons aujourd’hui de plusieurs livres et guides qui nous apprennent à utiliser les plantes pour récupérer de l’énergie.

Nous avons séparé pour vous quelques conseils sur la façon d’utiliser les herbes pour préparer un bain spécial et être en mesure de se sentir beaucoup plus revigoré. Voir ci-dessous:

Préparation du bain

Prenez une grande bassine et remplissez-la d’eau claire. Choisissez les herbes en fonction du but et mélangez-les dans l’eau. Faites ensuite tremper les feuilles pendant quelques heures (si vous le pouvez, laissez-les toute la nuit pour permettre à l’eau de bien absorber les propriétés de la plante). Filtrez l’eau et apportez-la au bain.

Rue – Pour le nettoyage et le renouvellement énergétique, utilisez la rue. Cette herbe a le pouvoir d’éliminer l’énergie négative tout en vous fournissant une énergie supplémentaire pour revigorer votre énergie vitale. C’est l’une des herbes les plus utilisées dans les bains thérapeutiques et elle est recommandée dans les cas où l’énergie seule ne suffit pas et où vous devez nettoyer tout ce qui est négatif à votre sujet.

Romarin – Le romarin est une herbe qui fournit de l’énergie liée à la bonne humeur et à de bonnes vibrations, vous ressentirez donc de l’euphorie et de la joie en utilisant cette plante dans votre bain.

Camomille – Dans certains moments, il ne suffit pas de nous dynamiser, nous avons aussi besoin de beaucoup de créativité et de nouvelles idées pour changer la direction des choses. Par conséquent, la camomille est une bonne plante à utiliser dans les bains thérapeutiques.

De gros sel – En plus des herbes et des plantes, le gros sel peut également être utilisé dans l’eau du bain. Le gros sel a pour fonction d’absorber l’excès d’énergie. Donc, si vous avez des énergies très lourdes dans votre corps, le gros sel peut aider à les éliminer.

Mélange de plantes

Le bain thérapeutique peut être créatif et plus efficace si vous mélangez les ingrédients. Vous n’êtes pas obligé de vous limiter à une seule herbe ou ingrédient dans l’eau.

Mélangez les plantes et le gros sel selon votre objectif et voyez comment l’effet du bain change en fonction du mélange que vous avez fait. Peu à peu, vous découvrirez quelle combinaison est celle qui vous convient le mieux.