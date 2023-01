L’Appel de la nature est-il sur Netflix ? Où voir le film avec Harrison Ford

in

DIFFUSION

Le film basé sur le roman de Jack London a été un succès en 2020. Découvrez sur quelle plateforme de streaming vous pouvez le retrouver.

© IMDbHarrison Ford joue dans L’Appel de la forêt.

Tout au long de sa vaste carrière, Harrison Ford a été le fer de lance de succès tels que Star WarsIndiana Jones Soit Coureur de lame. C’est pourquoi chacune de ses productions devient une grande attraction pour les fans les plus fidèles qui souhaitent soutenir le travail du célèbre acteur de 80 ans. C’est le cas de l’appel de la nature: Le film est-il sur Netflix ? Où pouvez-vous le regarder en streaming?

Dirigée par ponceuses chris, L’appel de la nature -comme il est intitulé à l’origine- est un film qui adopte le classique littéraire de Jacques Londres. Si vous aimez les longs métrages dans lesquels une famille est très proche des animaux et de la nature dans le style best western, alors vous ne pouvez pas vous arrêter de regarder ce film solo. 1 heure et 42 minutes diffusion.

+ Où voir L’appel de la forêt

Dans la fiction, Harrison Ford rejoint un grand casting qui se complète avec les performances de Omar Sy, Cara Gee, Dan Stevens, Bradley Whitford et Jean Louisa Kelly. De cette façon, cette tendre production sortie en 2020 devient l’une des propositions les plus divertissantes pour profiter du week-end. Où le trouver ?l’appel de la nature Il est actuellement visible sur la plateforme Disney+.

L’intrigue tourne autour de Buck, un chien au grand cœur qui est déraciné de sa maison en Californie. Il s’agit sûrement d’un événement soudain : sa vie domestique se déplace maintenant vers la nature sauvage exotique du Yukon en Alaska, précisément pendant la ruée vers l’or de 1890. En ce sens, il devient le plus récent membre d’un traîneau tiré par des chiens.

Au fil du temps, l’animal devient le chef de file de ce groupe qui se consacre à la distribution du courrier. C’est ainsi que Buck commence à vivre l’aventure de la vie, trouvant sa place dans le monde et se positionnant comme son propre propriétaire. Si vous aimez le travail d’Harrison Ford, vous ne pouvez pas manquer ce l’appel de la nature par Chris Sander.

