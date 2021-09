Addison Rae signe un contrat multi-films avec Netflix après le succès de He’s All That

in







He’s All That est le premier de nombreux projets Netflix avec Addison Rae.

La star de TikTok, Addison Rae, se fait officiellement un nom en tant qu’actrice après le grand succès de Il est tout ça sur Netflix.

Le mois dernier (27 août), Addison Rae a fait ses débuts d’actrice avec la toute nouvelle comédie romantique pour adolescents de Netflix Il est tout ça. Le film est un remake du classique de 1999, Elle est tout ça, avec Addison Rae et Tanner Buchanan jouant des intérêts amoureux. Le film a reçu des critiques négatives, mais il a été un énorme succès pour Netflix avec de nombreux millions de fans d’Addison qui se sont connectés pour le regarder.

Maintenant, Addison ajoute à son travail d’acteur. L’influenceur de 20 ans vient de signer un contrat multi-projets avec Netflix.

En discutant avec Variety à propos de l’accord, Addison a déclaré: « Obtenir l’opportunité de travailler avec Netflix a été un moment tellement fort pour moi et maintenant pouvoir poursuivre la relation dépasse mes rêves les plus fous. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec cela équipe incroyable et je suis ravie de développer des projets tout en continuant à renforcer mes compétences en tant qu’actrice. »

Naketha Mattocks, qui est la réalisatrice du film familial chez Netflix, a également fait l’éloge de la star. Elle a déclaré: « Le charme et la promesse d’Addison’s Rae sont indéniables, comme en témoignent Il est tout ça et sa base de fans déjà passionnée. Nous sommes ravis de faire partie de cette prochaine phase de sa carrière naissante en tant qu’actrice. »

En plus de se lancer dans le métier d’acteur, Addison a également lancé une carrière de popstar. Elle a sorti son premier single ‘Obsessed’ plus tôt cette année.

