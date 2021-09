Rihanna critiquée pour avoir autorisé les mannequins blancs à porter des tresses dans son défilé de mode Savage X Fenty

« Pourquoi Rihanna a-t-elle laissé Vanessa Hudgens et Emily Ratajkowski porter des tresses dans l’émission Fenty ? »

Rihanna est critiquée pour avoir autorisé les mannequins blancs à porter des tresses dans son défilé de mode Savage X Fenty.

Le vendredi (24 septembre), Vol. 3 du défilé de mode annuel Savage X Fenty de Rihanna sont sortis sur Amazon. Le spectacle grouillait de mannequins dont Emily Ratajkowski, Gigi Hadid et Adriana Lima. Il n’y avait pas que des mannequins, Vanessa Hudgens, Bella Poarch et Course de dragsters‘s Gottmik ont ​​tous eu leur moment sur la piste aussi. Il y avait aussi des performances emblématiques de Jazmine Sullivan et Normani.

Le défilé de mode Savage X Fenty est toujours loué pour être inclusif et défendre la diversité. Cependant, certains ont riposté à l’émission et à Rihanna pour avoir inclus des modèles blancs dans les cornrows, un style protecteur qui est généralement porté par les femmes noires.

Rihanna a critiqué pour avoir autorisé les mannequins blancs à porter des tresses dans son défilé de mode Savage X Fenty. Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour le Savage X Fenty Show Vol. 3 Présenté par Amazon Prime Video

Un TikToker a partagé une vidéo sur l’émission remettant en question le style des modèles et le choix de la chanson lors de l’apparition d’Emily Ratajkowski. La chanson « Lemon » de NERD avec Rihanna a joué en arrière-plan pendant qu’Emily marchait, en particulier les paroles: « Mad ethnic now. » La vidéo compte actuellement 2 millions de vues.

Beaucoup remettent maintenant en question le choix de coiffure de Rihanna.

J’aimerais pouvoir écrire quelque chose d’aussi drôle que Rihanna mettant toutes ces filles blanches en tresses pour le spectacle fenty – raina (@quakerraina) 24 septembre 2021

pourquoi Rihanna a-t-elle laissé Vanessa Hudgens et Emily Ratajkowski porter des tresses dans le spectacle Fenty😭 — thomas :3 (@GRANDESH17S) 22 septembre 2021

Rihanna a demandé à des Blancs d’avoir des tresses pour ce spectacle de fendy, nous pourrions y voir Lisa l’année prochaine – Atlantide (@Jekylisoo) 24 septembre 2021

Rihanna a eu toutes ces panthères pâles sur ha show avec des tresses, elle se trompe comme l’enfer fa dat merde – amour, k ♡ (@karIletto) 25 septembre 2021

Ce ne serait pas la première fois que l’émission Savage X Fenty reçoit un contrecoup pour appropriation culturelle. En 2020, Rihanna s’est excusée après avoir offensé les musulmans en incluant une chanson – « Doom » de Coucou Chloé – dans l’émission qui présentait des extraits de Hadith, une écriture islamique sacrée.

S’excusant sur Instagram Stories, Rihanna a écrit : « Je tiens à remercier la communauté musulmane d’avoir signalé un énorme oubli qui était involontairement offensant dans notre émission sauvage x Fenty. Je voudrais, plus important encore, m’excuser auprès de vous pour cet honnête, erreur encore imprudente.

« Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et je suis incroyablement découragé par cela ! Je ne joue avec aucun manque de respect envers Dieu ou toute religion et donc l’utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable ! À l’avenir, nous veillerons à ce que rien de tel ne se reproduise. »

Rihanna n’a pas encore abordé le dernier contrecoup de l’appropriation culturelle, mais nous vous tiendrons au courant si elle le fait.

