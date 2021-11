Spider-Man: No Way Home introduit les anciens réalisateurs Sam Raimi et Marc Webb en tant que consultants

Un autre jour, une autre rumeur concernant la prochaine suite de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison, alors que de nouveaux rapports affirment que Sam Raimi et Marc Webb, les anciens réalisateurs qui ont travaillé sur le Homme araignée franchise, ont été consultés sur la dernière aventure du web-slinger. Maintenant, pourquoi se demanderions-nous… ? Bien sûr, comme presque tout le reste concernant Spider-Man : Pas de chemin à la maison, il s’agit simplement d’une rumeur à ce stade, mais avec tous les caméos qui ont maintenant été confirmés (ainsi que quelques-uns qui restent encore une rumeur), la perspicacité de Raimi et Webb aurait certainement du sens.

Le rapport affirme que l’équipe de production derrière Spider-Man : Pas de chemin à la maison « consulté les anciens réalisateurs de Spider-Man Sam Raimi et Marc Webb pour compléter les histoires de leurs personnages pour ce film MCU. » Leur contribution a été utilisée pour combler certaines lacunes concernant plusieurs des méchants de retour, les cinéastes étant « consultés pour raconter comment Sandman de Spider-Man 3 et le lézard de The Amazing Spider-Man sont morts hors écran dans le temps qui a suivi. leurs films respectifs.

Cela correspond à ce qui a été montré dans la dernière bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les images révélant que chacun des méchants qui entrent dans le MCU depuis le multivers est décédé. Quelque chose avec lequel le docteur Strange a un gros problème. Beaucoup s’étaient demandé comment des personnages comme The Sandman et The Lizard avaient pris en compte cela alors que les deux personnages avaient survécu à leurs films respectifs.

L’implication de Homme araignée réalisateur Sam Raimi et L’incroyable homme-araignée le réalisateur Marc Webb a également suscité de nouvelles spéculations concernant les apparitions des précédents Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield. Le rapport poursuit en affirmant que Spider-Man : Pas de chemin à la maison révélera « ce que les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield de Peter Parker ont fait après les événements de leurs derniers films, ainsi que comment être Spider-Man les a affectés au fil des ans. » C’est sans aucun doute quelque chose que les fans des différentes franchises de Spider-Man attendent avec impatience.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra avec le sympathique crawler du quartier suivant l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man exposé par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Sa vie et sa réputation ont maintenant été bouleversées, et Parker décide de demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Malheureusement pour Parker et The Sorcerer Supreme, le sort tourne horriblement mal, brisant la folie du multivers et permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu un Spider-Man d’arriver dans l’univers cinématographique Marvel.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cette dernière rumeur nous vient de The Cosmic Circus.





