Smartphones Android: Google tue votre volume de données – poursuite

Vous vous demandez pourquoi votre volume de données mobiles a été épuisé bien avant la fin du mois? Alors Google pourrait être à blâmer. Selon un rapport du magazine britannique The Register, Android semble générer un trafic constant. Il est maintenant poursuivi aux États-Unis.

Un procès contre Google (déposé à San Jose) a maintenant soumis divers tests avec des appareils flambant neufs. En d’autres termes: il n’y avait rien de plus sur les appareils que les programmes installés par défaut. Néanmoins, les smartphones ont tenté seize fois par heure de contacter le serveur de Google – y compris un Samsung Galaxy S7 sans accès WiFi.

Augmentation du trafic: la foule le fait

Cela a entraîné près de 9 Mo de trafic de données par jour; 94% de ce montant provient de la communication avec Google. Cela ressemble à une somme à peine significative au début. Néanmoins, le trafic généré s’élève à 270 Mo par mois. Si vous ne disposez que d’un volume de données de 500 Mo, vous en perdez plus de la moitié – sans rien faire. Avec une utilisation active et plus d’applications installées, ce trafic peut même augmenter jusqu’à 350 Mo par mois.

Le fait que les appareils échangent en permanence des données en arrière-plan à certains intervalles et via certaines applications n’est pas nouveau. Les services de messagerie tels que WhatsApp, par exemple, ont besoin d’une connexion constante à leurs serveurs pour s’assurer que vous recevez toujours les dernières nouvelles sur votre appareil. Selon la plainte, d’autres appareils tels que l’iPhone ne produisaient qu’un dixième de la quantité de données que les smartphones Android dans les mêmes conditions.

Plus de responsabilité de Google

Des dommages et intérêts sont demandés dans le procès; Au prix actuel d’environ 1 dollar américain par gigaoctet, ce serait plutôt faible. Il s’agit plutôt de sensibiliser Google à une gestion plus prudente du trafic des utilisateurs. Car avec de nombreux prestataires et contrats, la quantité de données disponibles est encore limitée en 2020. Espérons qu’un éventuel successeur d’Android comme Fuchsia fera également mieux dans ce domaine.