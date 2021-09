Il y a un cottage sur le thème de Harry Potter envoûtant à Enniscorthy dans lequel vous pouvez rester

Si vous avez une vraie tête de Harry Potter dans la famille, ne cherchez pas plus loin que Spellcast Cottage à Enniscorthy, Co. Wexford comme emplacement pour votre prochain séjour.

Cet Airbnb envoûtant est l’un des hébergements sur le thème de Potter les plus impressionnants au monde, une petite demeure effrayante arborant une tonne de clins d’œil charmants à la célèbre série de livres et de films.

Après avoir monté un escalier raide, vous trouverez un « dortoir » pour quatre personnes avec des lits simples intégrés (avec des matelas en mousse à mémoire de forme), chacun ayant pour thème l’une des quatre maisons de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard – Serpentard, Gryffondor , Serdaigle et Poufsouffle. Vous trouverez même un miroir dans la chambre avec nul autre que Dawn French elle-même dans le rôle de La Grosse Dame qui vous regarde en vous demandant quel est le mot de passe, exactement comme dans les films !

À l’extérieur, dans le jardin, vous trouverez de nombreux autres détails mignons sur le thème de Potter, tels que des cages à hibou et un chariot à bagages à mi-chemin du mur du fond à la Platform 9 « , offrant de nombreuses possibilités de photos pour vous et votre gang.

Si vous êtes inspiré pour quitter cet hébergement mystique, vous trouverez une abondance d’activités et d’attractions touristiques locales à votre disposition, y compris… *respire* des plages de sable, de beaux jardins et promenades, des châteaux et des villes historiques, le parc du patrimoine national, le surf, le canoë et même la randonnée à poney !