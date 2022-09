Adam Sandler ferait une suite à The Waterboy : « I Love Mama »

Aurait Adam Sandler faire une suite à Le Waterboy? L’acteur lui-même est clairement ouvert à l’idée, peut-être en partie juste pour retrouver ses co-stars de la comédie de 1998. Réalisé par Frank Coraci et écrit par Sandler et Tim Herlihy, Le Waterboy met en vedette Sandler dans le rôle de Bobby Boucher, un waterboy dont le talent pour le tacle l’a recruté dans une équipe de football universitaire pour les aider à remporter la victoire. Le film met également en vedette Kathy Bates dans le rôle d’Helen Boucher, « Mama » de Bobby, ainsi que Henry Winkler dans le rôle de l’entraîneur Klein et Fairuza Balk dans le rôle de l’amoureuse de Bobby, Vicki Vallencourt.





Le Waterboy a été un grand succès au box-office et est considéré par de nombreux fans de Sandler comme l’une de ses meilleures comédies, mais le film n’a jamais eu de suite appropriée. Bien que cela fasse environ 24 ans que le film est sorti, il reste une possibilité pour Le Waterboy 2 se concrétiser. Il n’y a rien d’officiel dans les travaux, mais dans une nouvelle interview pour le podcast Variety Awards Circuit, Sandler a déclaré qu’il était prêt à faire la suite potentielle avec cela pour dire lorsqu’on lui a demandé s’il serait partant.

« Ce serait drôle comme l’enfer. J’aime maman. J’aime Henry Winkler. Je veux dire, allez. Il sera toujours Coach Klein pour moi. Mais, je ne sais pas mec, c’est drôle. Je ne sais pas quoi les idées [would be]. »

Sandler poursuit en expliquant comment Heureux Gilmore est une autre de ses comédies classiques qu’il serait heureux de voir obtenir une suite. Cela fait écho aux commentaires précédents que Sandler avait faits sur un potentiel Heureux Gilmore suite qui pourrait suivre le golfeur facilement en colère lors d’une tournée senior.

« Je me suis dit: » Ne serait-ce pas amusant de faire la tournée senior de Happy Gilmore, de passer du temps avec tous ces gars et d’essayer d’écrire un bon scénario sur Happy en tant que gars plus âgé, et d’avoir à calmer son tempérament et tout ça. Mais, je ne sais jamais. Peut-être un jour, quelque chose comme ça.





Captain Insano arrive sur AEW Television

Reste à savoir si Adam Sandler finira un jour par reprendre le rôle de Bobby Boucher, mais les fans pourront bientôt voir au retour un autre personnage du film. Dans le film, Paul Wight a dépeint le capitaine Insano, un lutteur professionnel et le héros personnel de Bobby. Wight a récemment révélé qu’il avait obtenu les droits de jouer à la télévision pour All Elite Wrestling en tant que personnage du capitaine Insano, suggérant qu’il reprendrait ce rôle pour les matchs de lutte télévisés. Nous ne pouvons qu’imaginer à quel point Bobby serait excité de voir cela se produire.

« Enfer [Captain Insano] de retour », a déclaré Wight à Wrestling Inc., suggérant qu’il voulait utiliser le capitaine Insano pour l’aider à clore sa carrière sur le ring. « Le gars qui a écrit Le Waterboy A approuvé. [AEW promoter] Tony Khan et moi avons obtenu les droits du capitaine Insano. Il y a déjà une tenue faite, les neuf mètres entiers. Nous faisons beaucoup de travail de préparation, et ce sera mon dernier hourra pour ainsi dire.