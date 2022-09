Vous craignez que vos coordonnées personnelles aient été divulguées en ligne ? Le nouvel outil de Google aidera à les supprimer

in

En mai de cette année, Google, lors de leur conférence annuelle des développeurs d’E/S ont annoncé qu’ils publieraient un nouvel outil pour aider les utilisateurs dans le processus de suppression des résultats de recherche qui affichaient leurs coordonnées et d’autres informations personnelles identifiables ou PII. Google a maintenant lancé le service et l’a mis en ligne pour ses utilisateurs.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent trouver un nouveau menu Résultats sur vous dans l’application Google sur Android, sous la section Mon profil. Cela amène les utilisateurs à une page qui explique comment ils peuvent demander à Google de supprimer les résultats de recherche contenant des numéros de téléphone, des adresses personnelles, des e-mails ou d’autres informations personnelles.

Si un utilisateur trouve quelque chose en naviguant, il peut cliquer sur le menu de débordement à trois points qui apparaît dans le coin supérieur droit de chaque résultat. Le panneau « À propos de ce résultat » existant s’ouvre avec une nouvelle option « Supprimer le résultat » qui apparaît en bas de l’écran de l’utilisateur.

Après avoir suivi ce processus, les utilisateurs ont la possibilité de surveiller la progression des demandes de suppression. En plus d’un flux « Toutes les demandes », les utilisateurs disposeront également de filtres tels que « En cours » et « Approuvé ». Cette page vous permet également de faire une nouvelle demande avec une procédure pas à pas qui implique un « Pourquoi souhaitez-vous supprimer ce résultat ? » marcher.

Les utilisateurs pourront choisir parmi une variété d’options. Cela inclut le signalement d’informations qui affichent des informations de contact personnelles, l’affichage d’informations de contact personnelles dans l’intention de nuire, l’affichage d’informations illégales ou l’affichage d’informations obsolètes et incorrectes.

Une prochaine mise à jour de la fonctionnalité permettra aux utilisateurs « d’activer les alertes si de nouveaux résultats avec vos informations de contact apparaissent afin que vous puissiez rapidement demander leur suppression ». Ces notifications arriveraient au début de l’année prochaine. Lorsqu’ils seront disponibles, les utilisateurs pourront recevoir des notifications sur nouveaux résultats de recherche Google contenant leurs coordonnées afin qu’ils puissent agir rapidement pour demander sa suppression, s’ils le souhaitent.

Google indique que l’outil « Results About You » deviendra accessible à tous les utilisateurs de langue anglaise aux États-Unis dans les prochaines semaines. L’outil sera bientôt disponible pour les utilisateurs d’autres pays, d’ici la fin de l’année.

Ce nouvel outil arrive à un moment où il y a eu beaucoup de discussions sur les menaces associées au fait, qui est un moyen de menacer ou de harceler quelqu’un en révélant ses informations personnelles au public sans sa permission.

Cela est souvent fait pour faire taire quelqu’un en raison de ses croyances ou de ses opinions et est considéré comme une forme de cyberintimidation. Mais contrairement à la pêche à la traîne en ligne traditionnelle, où les mauvais acteurs peuvent simplement être bloqués et signalés, le doxing peut causer des dommages dans le monde réel car les adresses personnelles et les coordonnées des personnes sont exposées.

