One Piece : Luffy réalise l’un de ses plus vieux rêves dans le dernier chapitre du manga

est devenu récemment Chapitre 1045 de l’épopée pirate une pièce publié et lu fans de mangas de retour avec un sourire sur son visage, parce que le protagoniste Singe D Luffy Se réalise ici un rêve qu’il a eu pendant de nombreuses années et qui a toujours semblé inaccessible. De quoi il s’agit exactement, nous vous le dirons dans celui-ci Nouvelles.

Mais la prudence s’impose, car vous ne devez utiliser que le Anime à One Piece look, qui est en retard par rapport au modèle de manière significative, ou n’a pas encore progressé aussi loin dans le manga, vous devez rechercher spoilers massifs préparez ce qui va suivre. Si vous voulez les éviter, ne lisez pas plus loin.

One Piece : Luffy réalise un rêve tant attendu

Le voyage de Luffy et son Pirates au Chapeau de Paille dure déjà presque 25 ans sur et pendant ce temps, il a dû l `homme caoutchouc subi quelques défaites, mais aussi des victoires incroyables. Et au cours de son aventure, il a de nombreux petits et grands rêves capable de remplir.

Cela inclut, par exemple, qu’il a exactement le membres d’équipage a trouvé, ce qu’il a toujours voulu, après tout ce qu’il a voulu depuis le tout début de son odyssée, quand seulement Zoro appartenait à son équipe un chef et un musicien avoir dans son équipe. avec lequel il Sanji et Brooke enfin en mesure de recruter.

Mais non seulement ce vœu a été exaucé lors de son long voyage sur le Bleu Est et le Grand Line beaucoup de ses rêves se sont réalisés. Que ce soit l’espoir de rencontrer un certain peuple, le désir de armure de chevalier à porter, ou simplement un intérêt brûlant à protéger vos amis, à vaincre certains adversaires ou à libérer des pays entiers.

Mais le chapeau de paille n’a pas été en mesure de réaliser un souhait à ce jour, principalement parce que cela semblait impossible. Nous parlons de Luffy rêvant d’être comme les géants d’Elbanqu’il considère comme les guerriers les plus courageux et les plus forts du monde entier.

Sa fascination pour ces combattants gigantesques grandit déjà Chapitre 116 de retour comme Luffy le géant woogey sur l’Ile Petit jardin a rencontré une bataille féroce avec son camarade et ami pendant des décennies boogey livre. Après que Luffy ait entendu l’histoire des géants, son enthousiasme pour cette course est né.

Après cela, le propriétaire du Gomme Gomme Fruits a toujours montré un intérêt à être lui-même un géant et un jour la maison des géants Elban visiter. Avec l’invention de sa technique de combat vitesse 3 il s’est même rapproché un peu plus de ce rêve, puisqu’il pouvait désormais amener des parties du corps individuelles à la taille d’une partie du corps des géants.

Luffy prit d’abord une profonde inspiration et souffla dans son pouce pour remplir ses os d’air. De cette façon, il a pu diriger l’air d’os à os à travers tout son corps et une partie à la fois. agrandir extrêmement. Une attaque puissante, mais bien sûr cela ne faisait pas de lui un vrai géant.

Ce qui a changé maintenant, car Luffy, qui est dans le chapitre 1045 du manga One Piece, se bat toujours avec le Empereur Kaido possède maintenant le pouvoir éveillé du Fruit du Démon du dieu du soleil Nikace qui signifie qu’il n’y a pas de limites à sa capacité à utiliser ses pouvoirs en caoutchouc au combat.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le chapeau de paille ne devienne un de vrais géants explose, ce qu’il a finalement fait. Dans sa forme gigantesque, il écrase Kaido sous ses pieds d’un violent coup de pied puis joue Corde à sauter avec le pirate qui était sous sa forme de dragon à ce moment-là.

Qu’il s’agisse d’un nouveau attaque régulière Que le chapeau de paille ait été utilisé ou simplement utilisé pour le plaisir reste un mystère pour le moment, mais je suis sûr que nous en entendrons davantage parler à l’avenir. Luffy géant réussir à voir.