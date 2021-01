Le film Cherry de Tom Holland reçoit le plus grand compliment de la co-star du MCU, Robert Downey Jr.

Vous pouvez retirer l’acteur du MCU, mais vous ne pouvez pas retirer le MCU de l’acteur, surtout si cet acteur se trouve être Robert Downey Jr.L’acteur a récemment organisé une session de questions-réponses sur Instagram avec les créateurs du prochain film. Cerise, Les collègues du MCU de Downey, les Russo Brothers et Tom Holland, avec Ciara Bravo. Entre la question et les réponses, Downey a fait des éloges particuliers sur le film et l’a félicité pour sa valeur de « répétition ».

« Honnêtement, je dois juste dire que c’est un de ces films -Tom, les gars, mesdames – que vous allez vous retrouver, quand il arrivera dans cinq ans, où que ce soit dans le film, vous voudrez le regarder C’est le plus grand compliment que je puisse faire à un morceau de cinéma, c’est qu’il mérite d’être revu. C’est une de ces choses qui est vraiment une médiation et le fait que vous l’avez tous insufflé avec quelque chose qui a une telle signification dans cette crise dans la crise pendant la crise et encore une fois, que Dieu bénisse nos troupes et ce qu’elles traversent. «

Basé sur le roman du même nom de Nico Walker, Cerise voit Tom Holland dans le rôle du personnage titulaire, qui rejoint l’armée, et ses expériences l’amènent à souffrir du SSPT. Dans le but de contenir ses luttes mentales, Cherry développe une dépendance aux opioïdes, ce qui le conduit sur un chemin sombre vers une vie de crime pour payer sa dépendance.

Il va sans dire que le rôle s’écarte nettement du rôle ensoleillé et naïf de Peter Parker alias Spider-Man pour lequel Holland est surtout connu face à Tony Stark de Robert Downey Jr. dans la dernière phase du MCU. La première bande-annonce du film est sortie récemment et montre une jeune cerise aux yeux écarquillés qui rejoint l’armée pour trouver un but dans sa vie. Joe Russo, qui a produit et réalisé le film avec son frère Anthony, avait précédemment expliqué comment la structure du film était divisée en différents styles avec des tons différents pour englober un cycle de vie de 15 ans.

« Le film parle de [Holland’s] cycle de la vie. C’est un cycle de vie d’environ 15 ans. Et il est divisé en chapitres où chaque chapitre est tourné presque comme s’il s’agissait d’un film différent, mais ils sont tous liés d’une certaine manière. Mais il y a un élément gonzo dedans … il y a du réalisme magique dans un chapitre, puis de l’absurdisme, puis du réalisme brutal, puis de l’horreur et de l’humour noir, donc cela couvre vraiment un large éventail d’expérience à la fois pour le personnage et pour le public. À chaque chapitre, nous avons fait des choix cinématographiques très distincts, du costume à la performance, en passant par les objectifs, le style de caméra et la façon dont la caméra se déplace sur la musique. Espérons que ce n’est pas un changement choquant pour le public, mais cela bouge et vous emmène dans des endroits que vous n’attendez pas d’un chapitre à l’autre. Et quand vous mettez tout cela ensemble, espérons-le, vous obtenez une expérience cinématographique surprenante et unique. «

Réalisé par Joe et Anthony Russo, Cerise étoiles Tom Holland. Le film devrait arriver sur Apple TV + en 2021.

