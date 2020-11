Accusations de possession d’armes à feu par Lil Wayne: détails sur sa possible peine de prison

Les choses ne vont pas bien pour Lil Wayne.

Le 17 novembre, le rappeur «How to Love» a été accusé de possession d’une arme à feu et de munitions suite à un incident survenu à l’aéroport en décembre 2019.

Lil Wayne – de son vrai nom Dwayne Michael Carter – risque jusqu’à dix ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations.

La durée de sa peine de prison peut atteindre une décennie en raison d’une précédente accusation de crime remontant à 2010.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour Lil Wayne?

Les accusations de possession d’armes à feu de Lil Wayne ont expliqué:

En décembre 2019, Lil Wayne a été surpris en possession d’une «arme de poing plaquée or» dans un avion privé.

Dans sa valise, les autorités ont également trouvé «des balles, de la cocaïne présumée, de l’ecstasy, de la marijuana, de l’héroïne, des analgésiques et du sirop contre la toux sur ordonnance» grâce à un mandat de perquisition.

Ils ont également trouvé près de 26 000 € en espèces.

Lil Wayne n’a été accusé d’aucune infraction liée à la drogue découlant de la perquisition de l’avion privé.

L’avocat de Lil Wayne a publié une déclaration à ce sujet.

L’avocat de Lil Wayne, Howard Srebnick, n’a pas perdu de temps pour fournir une déclaration sur les accusations du rappeur, disant: « Carter est accusé de possession d’une arme de poing plaquée or dans ses bagages dans un avion privé. »

« Il n’y a aucune allégation selon laquelle il l’aurait jamais tiré, brandi, utilisé ou menacé de l’utiliser », a ajouté Srebnick.

« Il n’y a aucune allégation selon laquelle il est une personne dangereuse », a poursuivi Srebnick.

« L’accusation est que parce qu’il a été reconnu coupable d’un crime dans le passé, il lui est interdit de posséder une arme à feu. »

En mars 2010, Lil Wayne a été accusé de possession criminelle d’une arme et a purgé huit mois de prison pour sa condamnation.

Les fans pensent que même si Lil Wayne est condamné, il y a de fortes chances que Trump lui pardonne.

Plus tôt en octobre, Lil Wayne a félicité Donald Trump pour sa plateforme de réforme pénale et a montré son soutien au président à mandat unique sur Twitter.

« Je viens juste d’avoir une excellente réunion avec @realdonaldtrump @potus en plus de ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale, le plan Platinum va donner à la communauté une réelle appropriation », a-t-il tweeté.

« Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire », a-t-il ajouté.

Cependant, son approbation de Trump a suscité des critiques mitigées, et les fans disent maintenant au rappeur de demander pardon à Trump.

«Lil Wayne devrait demander à son bon ami Trump de lui pardonner», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a dit: «Laissez-moi savoir que la séance de photos et l’approbation étaient pour une grâce.»

Le président Trump n’a pas encore commenté la question.

Quand est la date d’audience de Lil Wayne?

Lil Wayne devrait comparaître devant le tribunal le mois prochain, presque exactement un an après l’incident à l’aéroport.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.