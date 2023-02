Fin de « La fille et le cosmonaute » expliqué : Marta et Niko revivent-ils leur histoire d’amour ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Réalisé par Bartek Prokopowicz, «La fille et le cosmonaute» (« Dziewczyna i kosmonauta » dans sa langue d’origine et « Une fille et un astronaute » en anglais) est un Série Netflix polonaise qui suit Nikodem, un astronaute qui réapparaît 30 ans après l’échec d’une opération majeure. Son retour ravive un vieil amour et pique l’intérêt d’une entreprise déterminée à découvrir pourquoi il n’a pas vieilli.

En 2052, la capsule SkyCom rentre en orbite, bouleversant la vie de Marta, qui rencontre en 2022 deux pilotes ambitieux, Nikodem et Bogdan. Ils s’intéressent tous les deux à elle, mais le jeune DJ tombe amoureux de Niko, envisageant même de l’épouser avant l’explosion.

Cependant, après la mort de son fiancé, elle a trouvé du réconfort en Bogdan, qu’elle a épousé plus tard et a une fille adolescente. Bien que Marta ait une famille pour Niko, qui est miraculeusement en vie, cela ne fait que quelques jours, donc ses sentiments n’ont pas changé. Comment Marthe se sent-elle ?

Marta a épousé Bogdan après la mort supposée de Niko dans « La fille et le cosmonaute » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « LA FILLE ET LE COSMONAUTE » ?

Pendant ce temps, Nadia, la petite-fille du scientifique en charge de la mission, apprend que le but de l’expérience était d’utiliser les cellules souches améliorées de Niko pour la guérir, alors elle essaie de sortir Niko de son hibernation, mais se heurte à quelques obstacles. : le gouvernement polonais veut récupérer son citoyen et le FSB veut mener des expériences.

De plus, Nadia craint que Sergey ne la trahisse, alors lorsqu’elle parvient à réveiller Niko, grâce à l’aide de Marta, elle le cache dans un sous-marin. Mais le protagoniste de « La fille et le cosmonaute« Il profite d’un oubli du scientifique pour s’échapper et chercher sa bien-aimée.

Pourquoi la mission a-t-elle échoué ?

Le plan initial était de faire en sorte que Niko subhiberne pendant 24 heures dans l’espace et puisse utiliser ses cellules pour soigner des maladies comme celle de Nadia. Bien que la première mission se passe bien, lors de l’expérience secrète, l’astronaute a l’impression de se noyer, perturbe les commandes et change le temps d’hibernation à 30 ans.

De plus, il active la technologie furtive, rendant impossible pour les scientifiques et les expérimentateurs de le localiser, alors ils annoncent qu’il y a eu une explosion et que Niko est mort.

Marta aide Niko à se réveiller dans la série polonaise « La fille et le cosmonaute » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « LA FILLE ET LE COSMONAUTE » ?

Niko et Marta se retrouvent-ils ?

Le FSB le cherche toujours, mais Niko parvient à contacter Marta sans être détecté et les deux se retrouvent après 30 ans.. Malgré le fait que le professeur de danse essaie d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ne peuvent plus être ensemble, l’astronaute insiste et elle ne peut nier qu’elle l’aime toujours.

Alors que le FSB utilise des drones pour localiser Niko, Nadia trouve une clé USB contenant des informations sur l’enquête de son grand-père et la donne à JJ pour la décrypter. Mais son acolyte travaille en fait pour le FSB et il remet la clé USB.

Lorsque le FSB découvre que l’enquête sur le grand-père de Nadia a échoué, ils ordonnent que Niko soit tué. Alors que les protagonistes de « La fille et le cosmonaute« ils ravivent leur amour, JJ les retrouve et tente de tuer l’astronaute, mais Nadia arrive juste à temps pour l’en empêcher.

Avec qui Marta habite-t-elle ? A la fin de la série polonaise Netflix, Marta s’en va en laissant un mot expliquant qu’elle n’est plus la même femme, qu’elle a beaucoup changé et qu’elle se choisit.