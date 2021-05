Kevin Smith jaillit après avoir vu les maîtres de l’univers: la bande-annonce de révélation, l’appelle «  phénoménale  »

Kevin Smith a vu la première bande-annonce de Maître de l’Univers: Révélation, et il l’appelle F’ing phénoménal. Apparemment, nous le verrons bientôt. Comme le sait tous les enfants des années 80, l’annonce du redémarrage de l’une de leurs émissions préférées avec un penchant nostalgique vient avec les mêmes sentiments mitigés que de se faire dire que leur chat mort est de nouveau vivant, mais cela est venu via Séminaire pour animaux de compagnie de Stephen King. Cette fois, on dirait que Kevin Smith est peut-être en train de creuser dans un cimetière différent.

Avec des tarifs récents tels que Rugissement des Thundercats! détruit par les fans de l’original pour avoir été complètement hors réseau en termes de style et de ton, et, malgré une réponse beaucoup plus chaleureuse, la renaissance de Netflix She-Ra: Princesse du pouvoir faisant encore trop de changements pour apaiser tout à fait l’ancienne base de fans, c’est avec une certaine appréhension que les fans ont approché les prochains redémarrages de Masters of The Universe. Oui, redémarre, car il y en a plus d’un.

Kevin Smith est derrière le premier de ceux-ci, Maîtres de l’univers: révélation, qui semble avoir jusqu’à présent maintenu les incendies des gardes à domicile, tout en attirant l’intérêt d’un public plus récent. Alors que les premières images et le train promotionnel de la ligne de jouets ont été publiés, nous n’avons pas encore vu de bande-annonce pour la série à venir.

Smith a révélé cette semaine qu’il a vu la première bande-annonce et semble être plus que satisfait des résultats, ce qui est de bon augure pour ceux qui espèrent un retour au classique Eternia des années 80. L’original He-Man et les maîtres de l’univers La série s’est déroulée de 1983 à 1985, se terminant après 130 épisodes et des millions de ventes de jouets, mais son héritage a subi un film classique terrible, mais culte, mettant en vedette Dolph Lundgren, quelques redémarrages tièdes et des décennies de rumeurs selon lesquelles un nouveau film stades de production mais ne se concrétisant jamais tout à fait.

Smith, qui travaille en tant que producteur exécutif pour la nouvelle série, qui met en vedette le talent de voix de Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Lena Headey et Kevin Conroy entre autres, a toujours dit qu’il était un grand fan de la série originale, et que Révélation n’est pas tant un redémarrage qu’une continuation et un point culminant de ce spectacle. Dans son récent podcast Fatman Beyond, Smith ne pouvait pas faire assez d’éloges sur tout ce qui concerne la bande-annonce qu’il a vue, de l’œuvre d’art à la distribution vocale et à la production, affirmant que dans l’ensemble, c’est « phénoménal ». Cependant, il n’a pas pleuré cette fois. Sur le podcast, il avait ceci à dire.

« J’ai vu la bande-annonce … ce qui est phénoménal. Ça fait environ une minute et demie. Ils ont trouvé un morceau de musique qui est absolument mwha! … C’est merveilleux. Comme si je connaissais ce putain de roi série dans et hors, et cela m’a fait revenir en arrière et recommencer à la regarder … C’est un super endroit. Donc je ne peux pas dire quand vous allez le voir, mais si je le vois maintenant, alors c’est à venir assez bientôt. «

Au cours des derniers jours, des images fixes de ce que l’on suppose être ladite bande-annonce ont été publiées, et avec la série qui devrait faire ses débuts le 23 juillet, il n’est pas trop généreux de s’attendre à ce que la bande-annonce sorte très bientôt.

Bien que très peu de détails aient été publiés sur l’intrigue de la série, Smith a déclaré qu’il s’agissait d’un « se concentrant sur les histoires non résolues des personnages emblématiques, reprenant là où ils s’étaient arrêtés il y a des décennies ». Pour les fans de l’original, tout cela semble être une étape très positive vers ce qui pourrait s’avérer être le redémarrage le mieux reçu d’une franchise de la dernière décennie, et une note à ceux qui cherchent à redémarrer d’autres séries nostalgiques à l’avenir. Cette histoire a eu lieu à Fatman Beyond.

