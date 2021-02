Pourquoi John Ambrose n’est-il pas dans To All The Boys 3? Voici ce qui lui arrive dans les livres.

À tous les garçons 3 n’est sorti dans le monde que depuis quelques heures et les fans l’adorent déjà.

En tant que dernier versement de la À tous les garçons séries, Toujours et pour toujours suit la relation de Lara Jean Covey (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo) alors qu’ils obtiennent leur diplôme et commencent à se préparer à l’université. Le film apporte une douce conclusion à leur histoire d’amour, mais il y a une partie importante de la vie de Lara Jean dont les fans sont impatients d’entendre plus … John Ambrose.

LIRE LA SUITE: To All The Boys 3 bande originale: toutes les chansons de Always and Forever

John Ambrose (Jordan Fisher) est devenu un grand favori des fans en À tous les garçons: PS je t’aime, laissant la moitié des téléspectateurs souhaitant que LJ se retrouve avec lui à la place. Les fans espéraient le revoir dans le troisième film, alors qu’il fait une brève apparition dans le Toujours et pour toujours, Lara Jean livre. Cependant, il n’a figuré dans aucune des bandes-annonces ou des photos promotionnelles du film.

Alors, est John Ambrose dans À tous les garçons 3? Bien…

Est John Ambrose dans À tous les garçons 3? (Spoilers à venir!)



À tous les garçons 3: Voici ce qui arrive à John Ambrose dans les livres. Image: Netflix

Pourquoi John Ambrose n’est-il pas dans À tous les garçons 3?

Nan. John Ambrose n’apparaît pas dans À tous les garçons: toujours et pour toujours.

La dernière fois que nous voyons John Ambrose McClaren est à À tous les garçons 2, quand il est laissé dehors dans la neige après que Lara Jean ait fini par choisir Peter. Lara Jean l’embrasse mais ils se rendent vite compte qu’elle est toujours amoureuse de Peter.

Aucune explication officielle n’a encore été révélée sur la raison pour laquelle John Ambrose n’est pas revenu dans le troisième film, d’autant plus qu’il apparaît dans le troisième livre.

La raison pour laquelle les téléspectateurs ne voient pas ce qui lui arrive dans le troisième film est probablement parce que Toujours et pour toujours se concentre sur la dernière année de Lara Jean et Peter, leurs grandes décisions universitaires et l’avenir de leur relation. L’apparition de John Ambrose dans le livre est mineure et n’a pas vraiment d’impact sur l’avenir de Lara Jean.



À tous les garçons 3: Qu’est-il arrivé à John Ambrose? Image: Netflix

Qu’arrive-t-il à John Ambrose dans les livres?

Il y a un certain nombre de sous-intrigues et d’apparitions de personnages à partir du troisième À tous les garçons livre qui n’a pas fait partie du film final. John Ambrose qui réapparaît est l’un d’entre eux, bien qu’il n’ait pas un rôle aussi important qu’il l’a joué dans PS je t’aime.

John Ambrose revient dans le Toujours et pour toujours livre et il retrouve brièvement Lara Jean, mais cela n’a rien à voir avec leur relation. Les deux se retrouvent pour pleurer la perte d’un personnage bien-aimé. Il est également révélé qu’il sort avec une fille nommée Dipti et qu’il est plus tard accepté au College of William & Mary, le même collège que Lara Jean avait initialement prévu d’aller après avoir été rejetée de l’Université de Virginie.

LIRE LA SUITE: Que se passe-t-il dans le livre To All the Boys 3? Un résumé de Always and Forever, Lara Jean

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂