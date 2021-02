Dance of the Fireflies: la nouvelle série avec un ancien Grey’s Anatomy

Les lucioles dansent a frappé Netflix ce mercredi avec une nouvelle série sur l’amitié. La nouvelle production du service de streaming se distingue par son intrigue et par un grand casting qui comprend un ex L’anatomie de Grey comme Katherine Heigl et un ancien How I Met Your Mother comme Sarah Chalke. De quoi s’agit-il?

« Tully (Katherine Heigl) et Kate (Sarah Chalke) rendent un grand hommage à toutes les histoires de meilleurs amis et aux problèmes auxquels ils sont confrontés depuis leur adolescence dans les années 70 jusqu’aux crises qu’ils vivent à l’âge adulte. », est le synopsis officiel de cette première qui a une saison de 10 épisodes.

Dance of the Fireflies: la nouvelle série Netflix avec un ancien Grey’s Anatomy

La série est basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah qui essaiera de montrer les hauts et les bas de amitié depuis plus de 30 ans. Ali Skovbye et Roan Curtis Ils jouent Tully et Kate à l’adolescence. Alors que le reste du casting est terminé avec Beau Garrett, Yael Yurman, Jon-Michael Ecker et Ben Lawson.







Heigl est revenu à la télévision depuis sa dernière apparition sur Suits. L’actrice de 42 ans est devenue célèbre pour avoir joué dans Dr Isobel « Izzie » Stevens sur cinq saisons de L’anatomie de Grey. Après son départ du drame médical, il a eu un croisement médiatique avec Isaiah Washington pour le scandale avec Theodore Raymond Knight.

Un duo explosif, potins, regards, musique et drame sont les cinq raisons données par Netflix pour commencer à regarder Les lucioles dansent. La critique à l’époque n’était pas si louable car les critiques d’informations Rotten TomatoesIls ont signé une note de passage de 40%.