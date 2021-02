Le nouveau film Face / Off est une suite directe, pas un redémarrage, Cage et Travolta sont-ils de retour?

Après avoir été confirmé en tant que scénariste / réalisateur pour le film Face / Off récemment annoncé, Adam Wingard a confirmé que son film ne serait pas une réinvention du thriller de 1997, mais qu’il serait DIRECT SEQUEL. Wingard, qui travaille actuellement sur la publication de sa prochaine conclusion Monterverse Godzilla VS Kong, écrit un suivi direct de Face / Off avec le co-auteur Simon Barrett.

L’original Face / Off est considéré comme un film culte moderne, le plus mémorable pour sa prémisse inhabituelle mais captivante, ainsi que pour les performances fascinantes de Nicholas Cage et John Travolta. Dans le film original, l’agent du FBI Sean Archer (Travolta) a son visage échangé avec Castor Troy (Cage), un terroriste récemment appréhendé afin d’infiltrer une installation criminelle et de recueillir des informations sur l’emplacement d’une bombe. Cependant, les choses prennent une mauvaise tournure lorsque Troy prend l’apparence d’Archer et s’infiltre dans le FBI ainsi que dans sa maison familiale.

Adam Wingard déclarant que le nouveau Face / Off le film sera en fait Face / Off 2 a été une surprise car il sera intéressant de comprendre comment il intégrera les personnages du film précédent dans cette nouvelle histoire, en particulier lorsque le film se terminera par une boucle fermée sans plus rien sur un cliffhanger. Il est évident que Wingard incorporera de nouveaux éléments avec de nouveaux personnages dans la suite, mais il se pose toujours une grande question – Cage et Travolta reviendront-ils pour la suite?

Si la déclaration de Wingard doit être prise au pied de la lettre, alors une « suite directe » signifie que les personnages originaux reviendront. Cependant, le film précédent s’est terminé sur une telle note qu’il est pratiquement impossible pour l’un des personnages principaux de revenir. Spoilers ci-dessous!

Notamment, l’original Face / Off terminé avec Casper Troy (Nicolas Cage) mourant aux mains de Sean Archer (John Travolta) et Archer a finalement retrouvé son visage. Cela signifie que Nicholas Cage est mort et que son retour ne serait possible que si Wingard décide de tordre la fin précédente en gardant Troy en vie. Depuis plus de deux décennies, la suite pourrait aborder la fin de Face / Off où Archer adopte un jeune garçon, le fils de Casper, qui serait maintenant un adulte. Cela pourrait conduire Troy à ne pas participer à la suite tout en se concentrant uniquement sur l’histoire individuelle d’Archer.

Le fils de Casper n’a jamais connu son père et était trop jeune pour connaître ses crimes ou le fait que son nouveau père adoptif a été impliqué dans la fin catastrophique de sa propre famille. Avoir Archer de Travolta « face à face » avec un adulte Adam Troy, qui va probablement le hanter à mort.

Eh bien, ce ne sont que de simples spéculations faites pour garder l’esprit du film original en vie, et j’espère que Wingard apportera bientôt de nouveaux détails sur son interprétation du célèbre thriller d’action. Ce serait certainement le désir de tous les fans de voir revenir Cage et Travolta; après tout, ce ne sera pas pareil Face / Off sans eux. Pour l’instant, tout ce dont nous sommes heureux, c’est que Wingard a décidé d’honorer l’intégrité de l’original en créant une continuation du film précédent au lieu de procéder à un redémarrage, ce qui aurait rencontré des réponses mitigées.

Le prochain Godzilla VS Kong d’Adam Wingard sortira le 26 mars dans les salles et sera disponible en streaming sur HBO Max pour le premier mois de sa sortie.