Explication de la mort de Lucerys Velaryon dans « La Maison du Dragon »

Dimanche dernier, le 23 octobre, la première du dixième chapitre de « Maison du Dragon » (« La maison du dragon »). En ce sens, la première saison du préquelle de « Game of Thrones » (« Game of thrones ») avec un épisode passionnant qui nous a laissé quelques moments bouleversants.

L’un d’entre eux était probablement le décès de Lucerys Velaryonle deuxième fils de Rhaenyra Targaryen Oui Laenor Velaryon. Un événement tragique qui s’est également produit dans les livres de George RR Martin.

Envie de revivre ce fait clé de l’intrigue et d’en découvrir le sens ? puis rencontrez quelle est l’explication de la mort de Lucerys Velaryon dans la série de hbo max Maison du Dragon.

COMMENT LUCERYS VELARYON EST-ELLE MORT DANS LA SÉRIE « LA MAISON DU DRAGON » ?

Dans le chapitre « La reine noire », Rhaenyra Targaryen a décidé d’envoyer son fils Lucerys un Fin de la tempêteafin de sécuriser son alliance avec Seigneur Borros Baratheon en faveur de sa prétention d’héritière du Trône de fer.

Le garçon a atterri dans ces terres en tant que cavalier de déployer et c’est là qu’il s’est rendu compte que son oncle Aemond Targaryens il était arrivé plus tôt, en compagnie de son dragon vhargar.

Le fils de Haute tour d’Alicent essayé de provoquer Vélarion et même commencer une bataille. Il voulait se souvenir que, dans son enfance, Lucerys il a pris un œil dans l’un de leurs combats. Cependant, le Seigneur de la maison Baratheon il a refusé l’effusion de sang dans sa maison.

Lucerys Velaryon dans Storm’s End lors de la finale de la saison 1 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Lucerys a réussi à se retirer de l’endroit et à monter déployer. Bien que son dragon soit agile, la vérité est que le temps orageux n’a pas aidé le cavalier à s’échapper à temps. De cette façon, il s’est rendu compte qu’il était victime d’une persécution de Aémond Oui Vhagar.

Ainsi, ils étaient les protagonistes d’une race déloyale, considérant que le dragon de Aémond est le plus grand de tous Westeros. Lorsqu’il est menacé, déployer décide de l’attaquer, face au refus de son cavalier.

En représailles, et devant un étonné Aémond, vhargar tué les deux adversaires en une seule bouchée. Malheureusement, nous avons assisté à l’adieu de Lucerys de la Série HBO.

Lucerys Velaryon dans le rôle d’Arrax Rider dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI « LA MAISON DU DRAGON » POSITIONNE-T-ELLE LA MORT DE LUCERYS VELARYON COMME UN ACCIDENT ?

d’après le livre « Feu et sang »la mort de Lucerys Velaryon ce n’était pas tout à fait clair. Alors que certaines histoires présentaient cette mort comme une claire revanche de Aemond Targaryensla vérité est qu’ils n’ont jamais été testés et que le corps du jeune prince n’a pas été retrouvé non plus.

En ce sens, la série a décidé que cette mort serait présentée comme un accident, un événement qui allait au-delà des souhaits de Aémond. Selon Screen Rant, cela répond au regard sympathique avec lequel des personnages tels que Rhaenyra et Alicent ont été traités en production.

Bien qu’il se soit moqué de ses neveux, il n’a jamais été prouvé dans la fiction que Aémond il avait l’intention de les tuer. Au-delà de cela, cela aide également à équilibrer la balance en faveur des deux côtés, avec la future guerre qui se profile.

De plus, le fait que vhargar tuer Lucerys et Arrax cela implique son expérience de combat, ce qui signifie qu’elle n’accepterait aucun autre dragon l’attaquant. Enfin, cela correspond à l’une des phrases prononcées autrefois par le Roi Viserys Ier Targaryen: « L’idée que l’on contrôle les dragons est une illusion ».

La réaction d’Aemond Targaryen à la mort inattendue de Lucerys Targaryen (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA MORT DE LUCERYS VELARYON POUR L’AVENIR DE LA « MAISON DU DRAGON » ?

Après cette mort, nous verrons ce qui nous attend dans la deuxième saison du projet télévisé. Dans les textes originaux, Aegon II Targaryen prépare un banquet pour féliciter son frère de ce meurtre. Bien que les choses puissent changer dans la série, il est également possible que Aémond reconnaît être responsable de la mort de Lucerys avant d’admettre qu’il ne pouvait pas contrôler son dragon.

Enfin, cet épisode marque le début officiel de la Danse des dragonsce qui est confirmé par la réaction de Rhaenyra quand il a découvert ce qui était arrivé à son fils. La paix semble être laissée derrière Ouest et il est temps de commencer le conflit.