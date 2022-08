À quoi s’attendre de The Samurai Dog: The Legend of Kakamucho

in

De la main de Paramount Pictures, vient une aventure pour ceux qui manquent encore Kung Fu Panda et ils veulent un plan à partager avec la famille.

©IMDBLe film sort ce jeudi.

À la fois de l’affiche officielle et de l’idée de proposer une histoire avec des animaux pratiquant des arts martiaux, Le chien samouraï : la légende de Kakamucho Il a beaucoup de Kung Fu Panda. Le film de Paramount Pictures Il arrivera dans les salles ce jeudi comme une proposition qui pointe clairement vers un public plutôt enfantin qui ne se démarque pas dans l’humour qui, souvent, est généralement le crochet des adultes qui accompagnent les enfants et les neveux à ces projections.

L’histoire de Le chien samouraï : la légende de Kakamucho nous présente Village de Kakamuchoun lieu habité par des chats qui dépend de la protection d’un samouraï nommé par les corrompus Ika Chu, un dirigeant qui veut juste avoir un endroit parfait pour surprendre le shogun qui est sur le point de lui rendre visite. Parmi ses plans, il inclut l’élimination de toute la ville de l’avion pour ce qu’il désigne comme des samouraïs pour un chien nommé Hank, qu’il envoie à une mort certaine dans une ville où les chiens ne sont pas autorisés. Bien sûr, son innocence et son cœur gagneront peu à peu le cœur des voisins.

Le chien samouraï : la légende de Kakamucho Il a son point culminant dans certains détails de l’animation (notamment dans ceux qui ont à voir avec les flashbacks qui rompent avec le style du film), mais il ne parvient pas à se démarquer au-delà d’être un simple divertissement pour les plus petits. Comme dit, il est impossible de ne pas penser à Kung Fu Panda dans chaque séquence d’entraînement ou dans les confrontations que les protagonistes ont, dans une histoire qui n’a pas la profondeur du film de Studio de rêve.

Même les blagues occasionnelles qui cherchent la complicité du spectateur en cassant le quatrième écran ne permettent pas à ce film de flotter, atteignant son point le plus bas avec une séquence incompréhensible (et prévisible) d’humour scatologique avec flatulence. Seul le casting de voix dirigé par des personnalités telles que Samuel L.Jackson, Ricky Gervais (le meilleur de tous les interprètes), Michel Cera et jusqu’à Mel Brooksbien que cela ne fasse pas grand-chose pour une projection qui sera probablement doublée dans la plupart des salles.

+Quand le chien samouraï viendra-t-il en streaming

Considérant que le film est produit par Nickelodéon et porte le sceau de primordialla production sera très probablement vue sur la plateforme Paramount+ avant la fin de l’année. En ce sens, la logique serait qu’une fenêtre comprise entre 45 et 60 jours soit remplie, ce qui est généralement prévu pour faire passer un titre du grand écran au streaming. Même s’il ne faut pas oublier que Top Gun : Maverick Il est sorti en mai et n’a pas encore été commercialisé. diffusioncela a à voir avec la performance au box-office élevée du film de Tom Croisièreil faut donc s’attendre à ce que le chien samouraï ne tarde pas à voir Paramount+.

