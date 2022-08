Un dernier teaser pour Total War: le dernier commandant de faction de Warhammer 3, le quatrième, a été publié

La sortie initiale de Total War: Warhammer 3 en février 2022 a été accueillie favorablement par les joueurs et les critiques. Lorsque le jeu est sorti pour la première fois, il y avait quelques problèmes.

Par exemple, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir rencontré des problèmes qui feraient planter Total War: Warhammer 3 au milieu de conflits, ce qui peut être assez irritant, en particulier lorsqu’ils tentent de terminer l’une des nombreuses batailles de quête de la campagne.

Développeur Assemblage créatif a commencé à travailler sur la résolution des problèmes rencontrés par les joueurs avec Total War: Warhammer 3, et six mois plus tard, il pense que le jeu est maintenant prêt pour le DLC.

Le pack Champions of Chaos est le premier contenu téléchargeable de Total War: Warhammer 3. Une brèche publique a conduit à la sortie initiale du DLC, avec des téléspectateurs attentifs détectant les clans dans un film Creative Assembly.

Suite à la fuite, de nouveaux films ont été ajoutés à la chaîne YouTube Total War: Warhammer 3, chacun offrant aux joueurs un aperçu plus approfondi des nouveaux seigneurs rejoignant le jeu.

Azazel, un Chaos Demon Prince, dédié à Slaanesh, a été le premier de ces nouveaux seigneurs pour Total War : Warhammer 3. Le troisième et dernier personnage de Total War : Warhammer vient d’être révélé.

Le dieu de la guerre à Warhammer est Khorne, dont la servante est Valkia la Sanglante. Elle porte une lance et un bouclier fabriqués à partir du crâne coupé d’un prince démon.

Elle ne sera pas quelqu’un avec qui traiter sur la carte principale de Total War: Warhammer 3, donc c’est certain.

La scène de combat de Valkia dans la bande-annonce la montre plongeant dans la mêlée sur ses ailes monstrueuses. La majorité des mécaniques de Valkia dans Total War : Warhammer 3 seront axées sur le combat car elle est la servante de Khorne.

Elle sera cependant distincte de la faction Exiles of Khorne dans le jeu, en ce sens que son gameplay mettra davantage l’accent sur les serviteurs mortels des dieux du Chaos et les fera passer de simples maraudeurs à de grands héros.