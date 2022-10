The Rings of Power Saison 2 présente plusieurs moments clés initialement destinés à la saison 1

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a pris son temps avec la première saison, étoffant l’ensemble des personnages que le public suivra au cours des cinq prochaines saisons. Lorsque les showrunners Patrick McKay et JD Payne ont conceptualisé l’épopée de Tolkien, ils ont réalisé que certaines scènes devraient être déplacées pour raconter correctement l’histoire.





Lors d’une interview avec Deadline, Les anneaux de pouvoir Le producteur exécutif Lindsey Weber a discuté de plusieurs moments clés destinés à être dans la première saison, qui a inévitablement été repoussé au deuxième épisode à venir. « Il y a des choses que nous avons sauvées qui allaient être dans la dernière partie de la saison et nous pensions: » Oh, c’est trop gros pour le moment, pour l’intégrer à tout le reste et sauvons-le « », Weber explique. Heureusement, les fans peuvent s’attendre à ce que les grands moments soient présentés la saison prochaine. « Nous faisons actuellement certaines de ces choses dans la saison 2. Je pense que c’est vraiment excitant de les explorer et d’avoir la possibilité de le faire comme nous le voulions vraiment, donc nous n’avons rien négligé. »

Suite au succès et à l’audience de la première saison, les fans peuvent s’attendre à une échelle encore plus grande dans la seconde. Bien que Weber ait contesté le budget annoncé dans le passé, la quantité de travail et d’argent nécessaire à la création de l’adaptation de Tolkien est toujours évidente. L’identité de Sauron étant enfin révélée, le public devrait assister à huit excellents épisodes lors de la prochaine saison.





Les Rings of Power Showrunners promettent un rythme plus rapide dans la saison 2

Les anneaux de pouvoir a présenté une tonne de personnages dans la première saison, et il a fallu plusieurs épisodes pour étoffer pleinement qui ils étaient avant que la saison ne plonge dans l’action. Les fans sont impatients de voir où la saison 2 les amène, et les showrunners Patrick McKay et JD Payne expliquent pourquoi le rythme plus lent était nécessaire pour la saison 1.

« J’espère que les gens pourront entrer dans le voyage. Beaucoup de superproductions ont un rythme effréné où vous êtes propulsé d’un morceau à l’autre jusqu’à ce que tout s’effondre sous son propre poids. Tolkien prendra son temps et vous laissera couler en personnages, à un voyage, et les voyages peuvent être difficiles à Tolkien. J’espère que les gens auront la patience de s’installer pour une épopée de Tolkien.

Malheureusement, les fans pourraient avoir un peu d’attente devant eux, car la saison de suivi pourrait être dans des années, selon McKay. Le tournage a déjà commencé sur la saison 2, cependant, le déménagement au Royaume-Uni pourrait être un changement important pour la franchise, qui a des racines en Nouvelle-Zélande depuis les trilogies de Peter Jackson. Pour l’instant, les fans peuvent profiter de la première saison de Les anneaux de pouvoiravec les huit épisodes disponibles en streaming sur Prime Video.