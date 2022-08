Le jeu vidéo qui mérite son film

Opinion

Aussi bien que Inexploré est venu au cinéma et on dit que Pirates des Caraïbes est une version gratuite de Monkey Island, nous vous disons quelle autre histoire votre long métrage devrait avoir.

©IMDBLe jeu vidéo est sorti en 1998.

Cinéma, séries et jeux vidéo vont de pair. Cette année, Sony Pictures et PlayStation Ils ont conduit à Inexploré au grand écran, avec les protagonistes de Tom Holland, Antonio Banderas et Mark Wahlberg. On peut également citer la saga de Pirates des Caraïbesqui en plus d’avoir une partie de son inspiration dans l’une des attractions de Disneyon pourrait dire qu’il avait une idée qu’il a tirée de la Île aux singesl’un des meilleurs jeux vidéo jamais vus sortir de l’entreprise LucasArts.

Et si de LucasArts dont nous avons parlé, il faut dire que cette société de jeux vidéo qui Georges Lucas créé au début des années 80 a dans son catalogue un titre digne de devenir une histoire animée phénoménale. LucasArts s’est démarqué depuis sa fondation pour les aventures graphiques créées par ses développeurs, et parmi ces productions figurait le phénoménal Fandango sinistresorti en 1998 pour les ordinateurs.

L’aventure graphique a été créée par Tim Schafer et Bret Mogilefskyet centrée sur l’histoire de crâne de mannyun employé du monde des morts impliqué dans un scandale de corruption. crâne de manny est le vendeur de forfaits de voyage dans le Département de la Mort, où les morts entrent et selon leur pouvoir d’achat, ils ont la possibilité d’atteindre le lieu du repos éternel à une vitesse plus ou moins grande, étant un Train la meilleure option.

Fandango sinistre C’était le premier jeu vidéo à être développé avec le moteur de crasseun nouveau système d’aventures graphiques autrefois associé au célèbre « cliquer et pointer » où l’utilisateur déplaçait son personnage avec la souris. Il a été acclamé comme étant l’un des meilleurs jeux vidéo imaginés par LucasArtsencadrée dans le cinéma noir, avec des influences de films tels que Maison Blanche, le faucon maltais Oui Le parrainparmi plusieurs autres longs métrages.

+ L’acteur qui pourrait jouer Manny Calavera

Pensant qu’il serait impossible de faire un action en direct de Fandango sinistre sans perdre son charme, la logique serait de pointer du doigt une animation destinée à un public adulte, comme celle vue dans L’amour, la mort et les robotsbien qu’il puisse aussi avoir un développement pour les plus petits et rechercher un art similaire à celui de Spider-Man: dans le Spider-Verse Soit Mitchell contre. les machines. Qui serait l’acteur idéal pour jouer crâne de manny? Le timbre de sa voix, son allure galante parmi les morts et son aversion pour les vices font qu’il est impossible de ne pas penser à Jon Hamque nous avons déjà vu jouer un personnage aux caractéristiques similaires dans Des hommes fous, Don Draper. Dans ce cas, il faut ajouter la part d’humour, puisque comme tous les jeux vidéo de LucasArtsS’il y a quelque chose qui caractérise leurs histoires, c’est le sarcasme.

