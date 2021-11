La Casa de Papel 5 : ouverture du tome 2 de l’ultime saison

Le vol d’argent compte les jours jusqu’à la première du volume 2 de sa cinquième et dernière saison sur le service de streaming Netflix, clôturant ainsi l’une des histoires qui a le plus captivé le monde ces dernières années. Cette série espagnole est devenue un véritable phénomène en obtenant des millions de fans, qui regretteront qu’il n’y ait plus de leur contenu préféré sur la plateforme. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

« Tokyo est mort et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Dans les heures les plus sombres, le groupe devra relever les plus grands défis : obtenir l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer d’obtenir hors de la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux du monde sur elle. Tout serait plus facile si, au moins, le professeur ne commettait pas la grande erreur de sa vie « , marque le synopsis officiel des derniers chapitres.

Au début du mois de novembre est arrivée la bande-annonce tant attendue qui nous montre le professeur entrant à la Banque d’Espagne, dans ce qui semble être une reddition volontaire. La bande de voleurs à l’intérieur de l’établissement continue de pleurer la mort de Tokyo, mais maintenant sa plus grande préoccupation est de pouvoir sortir vivant. La bande-annonce laisse le sentiment que l’armée a gagné, mais il y aura sûrement une stratégie qui surprendra les fans.

Plus maintenant Ursula Corberó, qui peut revenir avec des flashbacks, le casting du tome 2 est composé de Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna et Najwa Nimri, entre autres. Selon son créateur, Álex Pina, pour l’instant, ce sera la clôture de l’histoire, mais à l’avenir, des retombées de certains de ces personnages pourraient survenir.

+ Quand La Casa de Papel 5 – volume 2 sort-il sur Netflix ?

En milieu d’année, la plateforme a annoncé via ses réseaux sociaux les dates prévues et il n’y a eu aucun changement à cet égard. Le tome 2 de l’ultime saison de La Casa de Papel arrivera sur Netflix le vendredi 3 décembre. Si vous voulez voir les cinq derniers épisodes avant tout le monde et que vous êtes en Amérique latine, vous devez vous lever tôt.

+ À quelle heure sort La Casa de Papel 5 – tome 2 ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

