À quelle heure le film Alerte rouge sort-il sur Netflix ?

Le service de diffusion en continu Netflix a commencé 2021 avec tout en présentant tous les titres de films avec de grandes stars, telles que Zack Snyder, Leonardo DiCaprio, Chris Hemsworth, Jeninfer Lawrence et Meryl Streep, entre autres. L’un d’eux était alerte rouge, un film de comédie et d’action qui est curieusement sorti en salles, mais arrivera très prochainement sur la plateforme. Voir quand ce sera et son horaire!

De quoi s’agit-il? Résumé officiel : « Quand Interpol émet une alerte rouge – mandat d’arrêt maximal pour les criminels les plus recherchés au monde – John Hartley, le meilleur criminologue du FBI, travaille sur l’affaire. Sa recherche internationale l’entraîne au cœur d’un cambriolage risqué, où il est contraint de collaborer avec le plus grand voleur d’art du monde, Nolan Booth, pour traquer l’évêque, le voleur d’art le plus recherché de la planète. de la jungle et, pire que tout, à leur compagnie mutuelle et constante « .

Son casting est composé de trois grandes célébrités hollywoodiennes : Dwayne The Rock Johnson Ce sera John Hartley, un agent d’Interpol qui est le meilleur pisteur au monde ; Gal gadot donne vie à Sarah Black, la plus grande voleuse d’art au monde ; et Ryan Reynolds Il sera comme Nolan Booth, le meilleur escroc du monde. Le reste du casting est complété par Ritu Arya (Inspecteur Urvashi Das), Chris Diamantopoulos (Sotto voce), Ivan Mbakop (Aussi) et Vincenzo Amato (Directeur Gallo).

Le réalisateur de ce film est Rawson Marshall Thurber, qui était également en charge du scénario. Sa production a été officiellement annoncée en février 2018 et son tournage a subi diverses modifications, en raison de problèmes de programmation. Le Rocher et pour la pandémie de Coronavirus. Ils ont finalement repris le tournage en septembre de l’année dernière et se sont achevés fin novembre dans des lieux en Italie, avec un budget estimé à 200 millions de dollars.

+ Quand l’alerte rouge s’ouvre-t-elle ?

Comme annoncé il y a quelques mois, alerte rouge Il arrivera sur les écrans des abonnés Netflix le 12 novembre. En principe, il allait être lancé par Universal Pictures, mais la plateforme a réussi à acquérir ses droits de distribution. Si vous êtes fan des acteurs et que vous voulez voir le film avant tout le monde, vous devriez vous lever tôt si vous êtes en Amérique latine.

+ À quelle heure l’Alerte Rouge s’ouvre-t-elle ?

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Equateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

