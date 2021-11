EA aurait donné son feu vert à une nouvelle nuit de combat, mais les progrès ont été interrompus par l’UFC

Thonet Chaise longue S 35 N All Seasons - gris-vert - Bleu nuit

Modèle emblématique à base de tubes d'acier, la S 35 de Marcel Breuer se présente dans la nouvelle collection « Thonet All Seasons » sous un jour plus contemporain et se voit dotée d'un revêtement spécial pour une utilisation en extérieur afin de résister aux intempéries. Cette chaise longue classique pour l'extérieur frappe immédiatement de par la richesse de son choix de couleurs à combiner. Avec son tabouret S 35 et ses coussins rembourrés confortables et imperméables, créez en toute simplicité un îlot de repos directement sur votre terrasse ou dans votre jardin. - Collection All Seasons - créé par Marcel Breuer - sélectionnable en différentes couleurs et matières