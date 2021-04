Plusieurs fois, il est arrivé que, lorsqu’un anime obtenu un grand succès, avec son nom des suites ont été générées, plus de saisons de la série ou les mêmes jeux vidéo. Cependant, il y a peu d’occasions où la situation s’inverse.

Lorsqu’un jeu vidéo est très populaire ou raconte une belle histoire, il est certain qu’il devient anime. Pourtant, il y en a qui ont une adaptation admirable et d’autres qui n’en ont pas, mais depuis Spoiler nous avons trouvé les quatre meilleurs jeux vidéo qui ont été transformés en animation.

4 jeux vidéo qui se sont transformés en anime

1. Le diable peut pleurer.

C’est l’un des jeux les plus populaires de Capcom, sorti en 2001 et, en 2007, avait son propre anime. L’histoire est pleine d’action qui, en plus, en 12 chapitres l’essence du jeu vidéo est très bien transférée avec des combats avec style.







2. Fate / Stay Night.

Il est sorti sur PC en 2004 et deux ans plus tard, sa première animation pour le petit écran est arrivée. En plus de son anime, il présentait également des mangas, des films et un jeu de combat.







3. Street Fighter II V.

Sorti pour la première fois en avril 1995, dans cette série, ils n’avaient pas peur de faire des changements. L’histoire, l’intrigue et la personnalité de certains personnages sont loin de ce que l’on sait dans le jeu vidéo, il y a eu 29 épisodes qui n’ont pas eu autant de succès au point qu’au Japon il a été annulé.

4. Sengoku Basara.

C’est une série de jeux vidéo qui a eu sa première édition en 2005 pour Play Station 2 et, en 2009 avec 12 épisodes, son premier anime est arrivé. L’histoire se concentre sur le Japon féodal et met en scène différents héros.