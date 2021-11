Un film d’horreur graphique qui a fait s’évanouir les cinéphiles arrive au Royaume-Uni le mois prochain

Alcon & Ciba Vision Precision 1 Spherical 90 Lentilles de contact

Faites le plein et économisez grâce à notre offre de 3 mois de Precision 1 Spherical 90 Pack au meilleur prix au Royaume Uni. Fabriqués avec un matériau silicone hydrogel hautement respirant et la technologie exclusive SMARTSURFACE, ces verres haut de gamme offrent une vision précise, un confort fiable et une facilité de manipulation. Ces lentilles de contact journalières sont parfaites pour les nouveaux porteurs et ceux qui ont un style de vie occupé et actif. La conception permet un apport bienvenu d'oxygène dans l'œil et la technologie SMARTSURFACE intègre plus de 80% d'eau à la surface de la lentille que dans le noyau, ce qui permet au noyau d'être hautement respirant. Notre Precision 1 Spherical 90 Pack garantit 3 mois de confort total et de port confortable des lentilles. Ces lentilles journalières peuvent être jetées avant le coucher et une nouvelle paire mise le lendemain. Ils garantissent que vos yeux sont frais et hydratés tout au long de la journée, tout en offrant une hygiène optimale. Le Precision 1 Spherical 90 Pack est sans tracas car il ne nécessite pas de nettoyage ou de stockage Le pack Precision 1 Spherical 90 offre un excellent rapport qualité, prix et une totale tranquillité d'esprit. En plus de cela, ils disposent d'une protection UVA et UVB de classe 1 et d'une teinte de visibilité bleu clair pour une manipulation facile. Nous avons également en stock un plus petit pack de 30 que nous proposons également. Spécifications de Precision 1 Sphercial Fabricant : Alcon & Ciba Vision Marque : Precision 1 Type de port : Lentilles de contact journalières Puissance : 8, 00 à 12, 00 Rayon : 8, 3 mm Diamètre : 14, 2 mm Matériau : Verofilcon A Hydrophilie : 51% Perméabilité à l'oxygène : 100 Dk / t