911 Saison 6 Episode 9 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

Beaucoup de gens sont vraiment intéressés à connaître la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 6 du 911. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de savoir quand sortira l’épisode 9 et ce qui va se passer dans cet épisode. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 6 du 911. En dehors de cela, nous partagerons également d’autres informations telles que Comment regarder cette série, la liste des épisodes de la saison 6, la liste des épisodes, les détails de la distribution et de nombreux autres détails. Donc, sans faire aucun retard, faisons connaître toutes les informations.

C’est une série américaine et elle a été créée par Ryan Murphy, Brad Falchuck et Tim Milenear. Le premier épisode de cette émission est sorti le 3 janvier 2018 et il a réussi à gagner beaucoup de popularité dans différentes parties du monde.

L’intrigue de cette émission suit de vrais héros qui sont toujours prêts à nous servir dès les premiers appels comme les policiers et les pompiers. La série est assez intéressante parce que vous voyez le problème de ces gens qui travaillent pour nous. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 6 du 911. Alors sachons-le.

911 Saison 6 Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 6 du 911. Pour le moment, nous n’avons aucune information officielle concernant la sortie de l’épisode 9. Cependant, selon son calendrier, l’épisode 9 devrait sortir le 21 novembre 2022. S’il y aura une annonce concernant sa sortie, nous vous en informerons ici dès que possible. Chaque saison de cette émission est publiée en deux parties. Attendez donc l’annonce officielle.

Détails du casting

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Angela Bassett dans le rôle d’Athéna Grant-Nash

Peter Krause dans le rôle de Robert « Bobby » Nash

Oliver Stark dans le rôle d’Evan « Buck » Buckley

Aisha Hinds dans le rôle d’Henrietta « Hen » Wilson

Kenneth Choi comme Howard

Rockmond Dunbar comme Michael Grant

Connie Britton dans le rôle d’Abigail « Abby » Clark

Jennifer Love Hewitt dans le rôle de Maddie Buckley

Ryan Guzman comme Edmundo

Corinne Massiah comme May Grant

Marcanthonee Jon Reis comme Harry Grant

Gavin McHugh comme Christopher Diaz

John Harlan Kim comme Albert Han

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de la saison 6.

Que les jeux commencent

Craquez et apprenez

Le diable vous savez

Instinct animal

Violation de domicile

Demain

Maudit

Quel est votre fantasme ?

Où diffuser le 911 ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, son réseau officiel est Fox. Il est également disponible en streaming sur de nombreuses autres plateformes en ligne comme Vudu, Hulu et Prime Video. Si vous souhaitez diffuser ses épisodes précédemment publiés, vous pouvez accéder à tous ces épisodes ici. La disponibilité de cette série varie également selon la région de la tournée, veuillez donc la vérifier d’abord.

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 6 du 911, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de 911 saison 6 épisode 9 dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

