Family Guy propose une nouvelle scène croisée avec Bob’s Burgers et The Simpsons

Trois des plus grands pères de l’animation partagent l’écran dans une nouvelle scène d’un prochain épisode de Gars de la famille, même si les fans n’auront pas à attendre pour le voir, car il a été publié tôt en ligne. Le clip montre Peter Griffin trébuchant par inadvertance dans le joint de hamburger de Les hamburgers de Bobet qui d’autre est déjà là mais Homer Simpson de Les Simpsons. Il en résulte une blague d’autodérision sur Gars de la famille quand une différence clé entre le spectacle et Les Simpsons est souligné par Bob Belcher. Vous pouvez voir comment cela se passe en regardant la vidéo ci-dessous.





Dans la scène, Peter Griffin (Seth MacFarlane) essaie de se faufiler loin de sa femme Lois (Alex Borstein), qui a commencé à se plonger dans les détails ennuyeux du rêve qu’elle a fait la nuit dernière. Il recule jusqu’à présent, il entre dans le « spectacle devant nous », se référant à Les hamburgers de Bob. Mettant Lois en attente, Peter s’assoit et prend un menu pour commander quelque chose à manger, mais il devient confus quand il voit qu’il y a deux ensembles de prix. Peter est clairement attristé lorsqu’il apprend pourquoi il n’obtient pas le même prix moins cher qu’Homer Simpson, qui mange un hamburger à proximité.

FILM VIDÉO DU JOUR

« One’s the Emmy winner discount », dit Bob (H. Jon Benjamin).

« Ah… café noir et toasts, s’il vous plaît, » répond Peter.

Bien que nous puissions clairement voir Homer avaler un sandwich, nous ne l’entendons pas, car Dan Castellaneta n’a pas prêté sa voix au personnage pour l’apparition. Même ainsi, le simple fait de le voir à l’écran est toujours excitant, et c’est quelque chose que le Gars de la famille L’équipe pense toujours que les fans apprécieront quand ils le verront se dérouler.

« Bob et Homer sont à juste titre deux des visages les plus populaires et les plus reconnaissables de la comédie animée, et même les gens aussi blasés que les auteurs de sitcom hollywoodiens sont ravis de les voir ensemble dans la même scène », Gars de la famille le co-showrunner Rich Appel dit avoir réussi ce dernier crossover, via Divertissement hebdomadaire. « C’est le même genre d’excitation que vous ressentez quand un policier de Chicago et un pompier de Chicago sont dans la même scène sur un programme sur le thème de Chicago. »





Les Simpsons et Family Guy se sont déjà affrontés

Renard

En 2014, Gars de la famille présenté un croisement plus formel avec Les Simpsons pour l’épisode spécial « The Simpsons Guy ». L’épisode a en fait vu la famille Griffin se diriger vers Springfield où ils rencontreraient les Simpson avec d’autres résidents de Springfield. Cet épisode comprenait également une scène qui a amené Bob Belcher de Les hamburgers de Bob. Maintenant que nous avons vu un autre crossover se produire, les fans devraient-ils s’attendre à ce que cela devienne plus courant ?

« Nous n’avons plus prévu d’apparitions croisées, mais nous nous réservons le droit de changer d’avis si une nouvelle émission animée de Fox est présentée en première et est un énorme succès et nous pensons que l’intégration de l’un de ses personnages dans notre émission pourrait nous apporter même le moindre reflet de gloire », raconte Appel EO.

Le nouvel épisode de Gars de la famille pour présenter la scène croisée ci-dessus sera diffusé sur Fox le dimanche 12 mars. L’épisode sera disponible en streaming sur Hulu le lendemain.