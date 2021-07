Le livre de Boba Fett : voici quelques-uns des réalisateurs de la série

Comme si le retour de Boba Fett n’avait pas été un moment très plébiscité par les fans de « The Mandalorian », Temuera Morrison reviendra bientôt sur les écrans avec « The Book of Boba Fett », un spin off dans lequel les nouvelles aventures des plus chasseur de primes redouté dans la galaxie.

Bien que les dirigeants de Disney aient déjà confirmé que la série aura la direction générale du cinéaste Robert Rodriguez, qui sera également producteur exécutif, Temuera Morrison a révélé que de nombreux noms déjà facilement associés à la franchise ont également fait leurs noms respectifs. adaptations du fauteuil du réalisateur.

Morrison a fait ses débuts dans la franchise Star Wars en 2002 avec « Episode 2: Attack of The Clones », prenant le rôle de Jango Fett, le guerrier mandalorien qui a servi de base génétique à l’armée de clones au service de la République, où il a été révélé que Boba est en fait un clone que le guerrier a demandé avec une croissance normale afin de l’élever comme son propre fils.

Près de vingt ans plus tard, Temuera Morrison est apparu dans la deuxième saison de « The Mandalorian » en tant que Boba Fett, retrouvant enfin son armure des années après sa mort supposée au Puits de Sarlacc.

Lors d’une récente interview avec Express.co.uk, Morrison a assuré que certains réalisateurs qui ont fait partie du générique de « The Mandalorian » répéteront leur travail dans « The Book of Boba Fett ». Il précise qu’en plus de Rodriguez, « il y a de grands réalisateurs », dont « (Jon) Favreau, Bryce (Dallas Howard), Dave Filoni »

En plus de « The Book of Boba Fett », Lucasfilm développe actuellement deux séries d’action en direct qui visent à faire partie de sa prochaine liste de sorties: « Ahsoka » et « Rangers of the New Republic ». Bien qu’il y ait très peu de détails sur les deux productions, on pense qu’elles sont développées dans la même ligne chronologique avec « The Mandalorian ». On ne sait pas si Disney envisage de les culminer avec une sorte d' »événement croisé ». « Le livre de Boba Fett » sortira en décembre 2021.