Les images de Matrix Resurrections taquinent de nouveaux personnages

Plusieurs images récemment publiées de la prochaine suite d’action de science-fiction Les résurrections matricielles taquinez bon nombre des nouveaux visages mystérieux qui jalonneront le voyage de retour de Keanu Reeves vers la vérité, avec un plan bourré d’action confirmant que The One de Reeves se jettera avec le personnage curieux de Jonathan Groff. En plus de l’image du coup de pied tout-puissant abattu sur Groff par Keanu Reeves’ Neo, les images nous donnent également un aperçu de Yahya Abdul-Mateen II en tant que tout nouveau Morpheus, Jessica Henwick en tant que Bugs, et quelques autres, actuellement combattants de la liberté sans nom, dont chacun s’ajoute au puzzle toujours croissant qui est Les résurrections matricielles.

Bien que très peu de choses aient été confirmées concernant le personnage de Jonathan Groff, on s’attend à ce qu’il joue le rôle de l’agent Smith d’Hugo Weaving, devenant ainsi le nouvel ennemi juré face au héros de Keanu Reeves, Neo. Cette nouvelle image suggère certainement que ce sera le cas, le combat entre les deux belligérants ressemblant à quelque chose qui s’apparente à l’affrontement épique de Neo et Smith dans le premier La matrice, qui a vu Neo réaliser son destin en tant que The One.

Jonathan Groff a depuis révélé quelques secrets dans les coulisses entourant son combat surpuissant et celui de Keanu Reeves en disant : « [Keanu] m’a tellement appris sur l’accord de deux personnes de se frapper, mais de ne pas se blesser. Quand notre combat s’est terminé, je me suis senti profondément lié à lui d’une manière physique. »

Les résurrections matricielles replongera le public dans le monde numérique emblématique, reprenant vingt ans après les événements de Les révolutions matricielles. Neo mène maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit des pilules bleues afin d’atténuer l’appel de son destin. Alors que ni lui ni Trinity ne se reconnaissent, Morpheus réapparaît bientôt, lui offrant à nouveau la pilule rouge et rouvrant son esprit au monde de la matrice.

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith, qui reprendront chacun leurs rôles des films précédents de la série. Ils seront rejoints par une foule de nouveaux personnages, dont Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et Yahya Abdul-Mateen II, qui a depuis confirmé qu’il jouera une version plus jeune de Neo’s. ancien mentor, Morpheus.

Bien qu’il reste encore beaucoup de choses inconnues sur la suite tant attendue, l’écrivain David Mitchell, qui a co-écrit le scénario aux côtés de la réalisatrice Lana Wachowski, a taquiné l’ambition du film en disant: « Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais expliquer ce que ce n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient cependant les trois Matrix qui ont précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Elle a également réalisé quelques choses qui nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’il subvertit les règles des blockbusters. »

Ces images sont une gracieuseté d'EW.





