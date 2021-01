« Dawson’s Creek », hier et aujourd’hui: ce qui est arrivé aux acteurs de la série

23 ans après l’épisode pilote, des adolescents de Capeside atterrir sur Netflix. Le géant du streaming en ligne a déjà mis à la disposition des fans les six saisons de « Dawson’s Creek», Le drame culte adolescent de la seconde moitié des années 90.

Ceux qui ont vu la série revivre l’amour et les tourments existentiels du protagoniste Dawson méfiance, le non-sens du voisin rebelle Jen Lindley et la merveilleuse romance entre Joey Potter et Pacey Witter. La série est crédité de la libération d’étoiles telles que Katie Holmes, Joshua Jackson et James Van Der Beeky et Michelle Williams.

« Dawson’s Creek« Est issu de 1998 à 2003 dans la chaîne américaine de Le WB, récoltant diverses reconnaissances internationales, étant considéré dans le numéro 90 comme l’un des « nouveaux classiques de la télévision » dans le 2007 pour Divertissement hebdomadaire.

Tant d’années après sa création, les adeptes du programme se demandent maintenant ce qui est arrivé aux acteurs après la fin de « Dawson’s Creek». Alors que la plupart d’entre eux sont connus pour leur travail sur séries et films, dans cet article nous reviendrons un peu sur la vie de chacun et ce qu’ils font aujourd’hui selon Cosmopolite.

QU’EST-IL ARRIVÉ AUX ACTEURS DE «DAWSON’S CREEK»?

10. Nina Repeta – Bessie Potter: Avant 30 ans, maintenant 53 ans

Nina Repeta – Bessie Potter: Avant 30 ans, maintenant 53 ans (Photo: Cosmopolitan)

Si toutes les sœurs aînées étaient aussi parfaites que Bess, le monde serait un meilleur endroit. La connexion de Nina Repeta avec Dawson est le créateur Kevin Williamson; les deux sont allés à l’université ensemble en Université d’East Carolina. Vingt ans plus tard, Fille se décrit comme une « maman d’art bohème » et « la femme d’Aquaman». Aussi chanter du jazz et du blues, et a au moins un oreiller avec une impression décorative de chien.

9. Busy Philipps – Audrey: Avant 18 ans, maintenant 41 ans

Busy Philipps – Audrey: Avant 18 ans, maintenant 41 ans (Photo: Cosmopolitan)

Audrey aurait dû être dans la vie de Jen longtemps, bien plus tôt dans la course de l’émission. Mais Philipps occupé J’avais un autre programme à faire « Freaks and Geeks». Avec Dawson derrière elle, Occupé est totalement devenue une icône de la culture pop. Bien que son talk-show, «Occupé ce soir», peut-être de courte durée, l’actrice de 41 ans continue de briller.

8. Meredith Monroe – Andie McPhee: Avant 28 ans, maintenant 50

Meredith Monroe – Andie McPhee: Avant 28 ans, maintenant 50 (Photo: Cosmopolitan)

Autant que les fans ont aimé Pacey et Joey ensemble, il était impossible de ne pas encourager également leur relation avec Andie, la soeur de Jack, qui a été joué par Meredith Monroe. Meredith a eu des rôles plus récents dans « 13 raisons pour lesquelles« , »Esprits criminels » et « Hart of Dixie».

7. John Wesley Shipp – Mitch Leery: Avant 42 ans, maintenant 65 ans

John Wesley Shipp – Mitch Leery: Avant 42 ans, maintenant 65 (Photo: Cosmopolitan)

Mitch, le plus grand papa de la télévision de tous les temps, qui a dit une fois Dawson, « Le sexe fait partie intégrante de ce que nous sommes en tant qu’êtres humains», Avait de nombreux emplois à Capeside, y compris celui de conseiller professionnel et copropriétaire de Poisson frais de Leery. Ces jours-ci, on peut le trouver en train de jouer Jay Garrick dans « Le flash». Il a également été vu dans « Loup adolescent » et « Une vie à vivre».

6. Mary-Margaret Humes – Gail Leery: avant 43 ans, maintenant 66 ans

Mary-Margaret Humes – Gail Leery: Avant 43 ans, maintenant 66 (Photo: Cosmopolitan)

C’était vraiment décevant quand la mère de Dawson, Gail, il a trompé son père, mais une fois qu’ils se sont remis ensemble, ils étaient l’un des couples de télévision les plus forts de tous les temps. Qui n’a pas vu ce programme et souhaite que Gail était ta maman? Aujourd’hui, Mary-Margaret est fondamentalement la reine des films Poinçonner: a joué dans de nombreuses ces dernières années.

5. Kerr Smith – Jack McPhee: avant 25 ans, maintenant 48 ans

Kerr Smith – Jack McPhee: Avant 25 ans, maintenant 48 (Photo: Cosmopolitan)

Le voyage de Jack sortir du placard « Dawson’s Creek« Établissez une nouvelle norme sur la façon de gérer les histoires LGBTQ + à la télévision à la fin 90 et tôt 2000. Kerr Smith Il garde un profil assez bas, mais a récemment été vu jouer dans un autre drame pour adolescents: « Riverdale». Aujourd’hui, il a 48 ans et est également connu pour ses rôles dans « Vie inattendue » et « Les Fosters».

4. Michelle Williams – Jen Lindley: Avant 17 ans, maintenant 40 ans

Michelle Williams – Jen Lindley: Avant 17 ans, maintenant 40 ans (Photo: Cosmopolitan)

Quand elle a joué le rebelle Jen Lindley, la course de Michelle que commencer. Elle ne savait pas qu’il deviendrait une légende de Hollywood. Maintenant mère, actrice primée et nominée pour oscar, Michelle a joué dans des films tels que « montagne de Brokeback« , »Saint-Valentin bleu » et « Le plus grand showman».

3. Joshua Jackson – Pacey Witter: avant 19 ans, maintenant 42 ans

Joshua Jackson – Pacey Witter: Avant 19 ans, maintenant 42 (Photo: Cosmopolitan)

Il existe deux types de fans de « Dawson’s Creek”: Ceux qui sont fans de Pacey Witter et ceux qui mentent. Il est difficile de croire que le Canadien Joshua Jackson jamais porté le bol coupé de Pacey Witter, Mais 20 ans plus tard, il arbore une barbe bien entretenue avec une coupe moderne. Maintenant vous avez 42 ans, a récemment épousé l’actrice Jodie Turner-Smith et ils ont une fille ensemble: Janie.

2. Katie Holmes – Joey Potter: Avant 19 ans, maintenant 41 ans

Katie Holmes – Joey Potter: Avant 19 ans, maintenant 41 (Photo: Cosmopolitan)

Parmi tous les monologues longs et éblouissants de «Dawson’s Creek», Katie Holmes en quelque sorte, il a trouvé le temps d’apparaître dans des films comme « Enseigner Mme Tingle » et « Wonder boys». Son premier grand film après la fin de la série Dawson était « Batman commence« , Interpréter Rachel Dawes.

Sur le petit écran Katie a joué Jackie O dans « Les Kennedy« , Un caractère mineur dans »Comment j’ai rencontré votre mère« Et un millionnaire, Paige Finney dans »Ray Donovan». Maintenant, Katie est une mère de 41 ans de sa fille, Suri, qui est déjà adolescent.

1. James Van Der Beek – Dawson Leery: Avant 20 ans, maintenant 43 ans

James Van Der Beek – Dawson Leery: Avant 20 ans, maintenant 43 ans (Photo: Cosmopolitan)

Il n’y aurait Dawson méfiance sans pour autant James Van Der Beek. Maintenant, James a 43 ans, il est marié avec Kimberly van der beek et est père de quatre enfants. Bien que sa carrière n’ait jamais atteint les niveaux de Dawson, a épaté les fans quand il a participé « Danser avec les étoiles»Fin 2019.

Dans une interview avec Le gardien dans Avril 2017, James il a dit que « il n’y avait pas de bouton d’arrêt«Avec le pandémonium de Dawson Quand le spectacle a décollé « Marcher à cette époque était très difficile car un autographe pouvait se transformer en scène de foule. Alors j’ai marché … peur des adolescentes».