«  The Mandalorian  »: Giancarlo Esposito a révélé son processus unique pour devenir Mof Gideon

Giancarlo Esposito est connu pour jouer certains des méchants les plus notoires à la télévision. Il poursuit la tendance en jouant Mof Gideon dans le Guerres des étoiles la série Disney + de la franchise, The Mandalorian.

Esposito était très heureux de rejoindre le Guerres des étoiles franchise initialement, et a un processus unique pour entrer dans le personnage.

Giancarlo Esposito est un grand fan de ‘Star Wars’

Esposito est fan de Guerres des étoiles pendant une grande partie de sa vie et avait hâte de jouer dans la série, selon une interview sur le Guerres des étoiles Page YouTube.

«J’ai été un très grand fan du début Guerres des étoiles les films et le monde dans lequel ils existent », a déclaré Esposito. «J’étais éperdu quand on m’a demandé de faire ce spectacle de Jon Favreau.

Il a toujours aimé Dark Vador

Esposito a toujours été intrigué par Dark Vador dans les films précédents et a adoré la dynamique du personnage de Vader.

«J’ai toujours été fasciné par Dark Vador», a déclaré Esposito. «Je pensais qu’à l’intérieur de cet extérieur très, très dur et grossier pouvait se trouver un être humain qui avait la capacité d’apporter un peu de lumière à notre odyssée spatiale dans notre galaxie.

L’acteur polyvalent a fait des recherches approfondies sur « Star Wars » avant le tournage

Parce qu’il en connaissait beaucoup Guerres des étoiles les fans peuvent être très passionnés par la franchise, il s’est assuré de faire des tonnes de recherches avant d’assumer son rôle.

«J’ai été fortement affecté par Peter Cushing, qui a également joué à Moff il y a de nombreuses années», a déclaré Esposito. «Et j’ai essayé de faire des recherches, car je savais que les fans en savaient beaucoup plus que moi sur Guerres des étoiles. »

Giancarlo Esposito a travaillé dur pour entrer dans le personnage du rôle de Moff Gideon

Le premier jour de tournage, Espotio a dû soigneusement décider comment il allait aborder le rôle de Mof Gideon.

« Mon premier jour de tournage, je suis descendu dans un chasseur TIE et j’ai atterri », a déclaré Esposito. «Et puis je suis introduit dans ce qui est une impasse avec 300 stormtroopers. Et tout ce que je peux penser dans mon cerveau, c’est que je suis Moff Gideon. Je n’ai pas à faire ni à dire grand-chose pour obtenir ce que je veux, car je vais l’obtenir.

Ce premier jour de tournage a jeté les bases de l’exploration par Esposito du personnage de Mof Gideon.

« Et donc cette impasse a été le début de ma recherche de l’équilibre de ce personnage », a déclaré Esposito.

Il prend son métier très au sérieux

Esposito a une idée très précise de ce que signifie être acteur et de la responsabilité qu’il a dans chacune de ses performances.

«Pour moi en tant qu’acteur, je dois refléter les images que je vois et ressens qui ne sont pas vraiment devant moi afin que vous puissiez voir ce monde reflété à travers ma vision, a déclaré Esposito. « Et vous en avez une vraie idée. »

Giancarlo Esposito dit que « Star Wars » donne du pouvoir aux jeunes

Au-delà du divertissement, Esposito croit que Guerres des étoiles La franchise enseigne aux enfants des leçons importantes sur le pouvoir de leurs choix et de faire le bien dans le monde.

«C’est une série qui permet aux gens d’être ce qu’ils sont», a déclaré Esposito. «Nous sommes dans un monde différent. Et plus que jamais dans l’histoire, nos jeunes ont besoin d’être habilités à réfléchir à l’effet qu’ils peuvent personnellement avoir sur notre monde. Et Guerres des étoiles se concentre vraiment sur cet effet et leur permet de rêver, leur permet d’être émerveillés et crée un sentiment d’autonomisation autour d’être un héros.