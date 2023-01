Après la fin de 1899 : des fans lancent une pétition en ligne pour sauver la série Netflix des créateurs de Dark

La nouvelle a été une surprise et a frappé les fans de la nouvelle série mystère 1899 glacial: Netflix l’a nouvelle série à succès du Fabricants sombres Baran bo Odar et Jantje Friese sont entrés Licenciement pour une deuxième saison donné – et que, bien que la série internationale avec avis positifs et récompenses. Mais maintenant après seulement un Saison avec 8 épisodes le Le voyage s’est terminé tôt.

Les deux showrunners et producteurs de la production allemande ont partagé la mauvaise nouvelle avec les fans et espèrent bien sûr qu’elle continuer en quelque sorte sera. Pendant ce temps, les fans ont un correspondant Pétition en ligne pour sauver la série a débuté. En quelques heures, plus de 17 000 signatures ont déjà été reçues. Reste à savoir si cela aidera quoi que ce soit.

Les critiques positives ne peuvent pas sauver la série 1899

Comme la série Dark avant elle, la série policière allemande 1899 a reçu beaucoup d’attention et de reconnaissance de la part de la presse internationale, des critiques et des fans. Pour Rotten Tometoes, par exemple, la première saison comportera 76 pour cent Tomatomètre répertorié, l’avis des téléspectateurs est également inclus 74 pour cent similaire aux critiques positives.

Chez Metacritic, la série 1899 vient à un métascore de 66 pour cent avec des critiques majoritairement positives. Le score du spectateur est également inclus ici 6,5 sur 10 à une valeur similaire. Et la série est également notée 7,4 sur 10 sur IMDb.

Rarement critiques et téléspectateurs auront été aussi unanimes ! Mais cela n’a probablement rien aidé, pas même ce « 1899 » du New York Times comme l’un des Meilleure série 2022 est répertorié et même avec un Nominé aux Critics Choice Awards a été décerné en quelques jours à Los Angeles. Maintenant, les téléspectateurs ne sauront probablement jamais comment la série se terminera.

De quoi parle 1899 ?

Situé à la fin du XIXe siècle, l’action suit l’équipage d’un navire d’émigrants naviguant d’Europe à travers l’Atlantique jusqu’à New York. Un mélange coloré de passagers de différents pays se rassemble à bord du Kerberos, qui ont tous une chose en commun. Ils ont laissé leur ancienne vie derrière eux pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

Ensuite, le capitaine du Kerberos reçoit un appel à l’aide d’un autre navire d’émigrants, qui semble être le Prometheus perdu. Contre la volonté des passagers, le capitaine décide de partir en mission de sauvetage et modifie le cap du navire. Cependant, lorsqu’ils arrivent à l’endroit spécifié, l’équipage trouve ce qui semble être un navire abandonné. Très vite, des choses étranges se passent à bord et les passagers sont confrontés à des événements inexplicables.

La nouvelle série « 1899 » est une production allemande, mais elle combine une multitude de stars internationalesqui s’expriment dans leurs langues maternelles respectives en lien avec le thème de l’émigration.

Malheureusement, cela est complètement perdu dans la version doublée en allemand, puisque tout le monde ici parle allemand. Il est donc recommandé que original multilingue (avec sous-titres allemands) pour voir où en est chaque acteur dans son langue respective parle.