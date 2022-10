8 Idées originales pour sortir ensemble à l »automne

Avec votre partenaire lors d’un rendez-vous romantique en automne ? Voici 8 de nos activités préférées parfaites pour un rendez-vous à l’automne!

Photo : Jonathan Borba/Unsplash

Camping

Louez une tente ou un cottage et réservez un week-end en pleine nature. Faites une longue marche rapide et écoutez le délicat craquement des feuilles sous votre chaussure. Une fois de retour, réchauffez-vous auprès d’un feu ardent. Le soir, rampez sous une couverture l’un contre l’autre et regardez un film romantique.

Cuisson et cuisson

L’automne est la saison idéale pour se mettre à la cuisine ensemble. Préparez une délicieuse tarte aux pommes ou essayez de nouvelles recettes ensemble. Faites d’abord les courses ensemble puis répartissez les tâches en cuisine. N’oubliez pas de profiter du résultat ensemble. C’est ça le travail d’équipe !

boire du café

Il y a probablement un café confortable à proximité où vous pouvez vous promener. N’oubliez pas de commander également une délicieuse pâtisserie.

Regarder un film effrayant

En automne, par rapport à l’été, il est un peu plus excitant de regarder un film d’horreur. Surtout autour d’Halloween, il y aura assez de films d’horreur au cinéma et à la maison.

Photo : angela pham/Unsplash

Allongé dans son lit

En été, il y a souvent beaucoup à faire et il est souvent inutile (ou trop chaud) de rester au lit toute la journée. En automne, la pluie est souvent une excellente excuse pour ne pas avoir à sortir de la maison. Mettez-vous au lit ensemble, regardez une série, lisez vos livres préférés et prenez du temps l’un pour l’autre. Terminez la journée avec une pizza au lit.

Fondue au fromage

Aimez-vous le fromage? Avoir une fondue au fromage ensemble. Beaucoup plus romantique que de manger au restaurant, et c’est très simple. Vous pouvez souvent trouver des forfaits pratiques dans les supermarchés spécialement pour la fondue. Si nécessaire, procurez-vous du pain et une bouteille de vin rouge.

parc d’attractions

Vous aimez les montagnes russes ou la magie d’un parc d’attractions en hiver ? Alors c’est définitivement une date appropriée!

Journées sauna/spa

Peut-être êtes-vous tous les deux prêts pour un peu de détente ? Réservez une journée au sauna ou au spa et détendez-vous ensemble.