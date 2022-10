Black Adam contre Shazam : Quel super-héros DC est le plus puissant ?

in

Bandes dessinées DC

Black Adam arrivera au cinéma dans peu de temps et promet de révolutionner le DC Extended Universe, alors dans Spoiler on se demande : est-il plus puissant que Shazam ?

©IMDBAdam noir et Shazam

Dwayne Johnson averti dans le passé que Adam noirarrive à modifier la hiérarchie du pouvoir au sein du Univers étendu DC et que l’on peut voir dans les bandes-annonces du film lorsque l’anti-héros endormi depuis 5000 ans fait face à l’intégralité du Société de justice d’Amérique intégré par Doctor Fate, Hawkman, Cyclone et Atom Smasher.

Rappelons-nous que Adam noir au début ça allait faire partie du film Shazam où il affronterait le personnage incarné par Zacharie Lévimais ces plans ont été abandonnés une fois que les autorités responsables de la Univers étendu DC ils ont vu le potentiel de l’anti-héros pour un film solo et seulement après cette introduction l’ont opposé à son rival des romans graphiques.

Apparemment Adam noir et Shazam ils partagent des pouvoirs similaires si nous analysons le film du héros sorti en 2019 et le comparons aux avancées réalisées pour le film mettant en vedette Dwayne Johnson. Les deux personnages ont la capacité de tirer des éclairs de leurs mains, une super force, une vitesse surhumaine, une invulnérabilité et la capacité de voler.

Black Adam contre Shazam

Cependant, l’avantage dans ce cas serait pour Adam noir qu’il est un redoutable guerrier face à un adolescent dans le corps d’un super-héros. Bien sûr, Billy Batson aurait de grandes complications pour affronter l’anti-héros endormi depuis 5000 ans et qui s’est réveillé pour rendre justice de la manière qu’il pense la meilleure : sans pitié ! Verrons-nous un jour le combat Shazam contre Adam noir?

La question reste dans l’air et on parle d’un caméo potentiel du Superman de Henry Cavill dans le film Dwayne Johnson. Adam noir Dans les bandes-annonces de son film, il déclare que personne sur la planète Terre ne peut l’arrêter. Bien sûr, l’homme d’acier est techniquement de Krypton et ses capacités pourraient bien rivaliser avec les deux Shazam comme avec Adam noir.

le casting de Adam noir regorge de stars puisqu’il est composé de Viola Davis, Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Odelya Halevi et Joseph Gatt. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra à partir de scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. ¡Il sortira le 20 octobre 2022!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂