Bridgerton : L’amour est-il apparu entre les acteurs de la série Netflix ?

Netflix

Le drame Netflix a ses histoires fictives, mais en parallèle, des rumeurs sont apparues sur d’éventuelles romances dans le casting. Étaient-ils réels ?

©NetflixBridgerton : L’amour est-il apparu entre les acteurs de la série Netflix ?

le service de streaming Netflix compte plus de 220 millions d’abonnés dans le monde et la plupart d’entre eux ont Bridgerton comme l’une de ses séries préférées, car après la première de sa première saison, elle est devenue la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Il y a quelques semaines, le deuxième épisode est arrivé et des commentaires ont de nouveau surgi pour savoir s’il y avait des romances au sein de la distribution.

La première fournée d’épisodes nous racontait le rapprochement sentimental entre Daphné et Simon Basset, qui a enchanté le public pour ce qui a été vu à l’écran et est rapidement devenu l’un des couples fictifs les plus aimés du moment. A cette occasion, les spectateurs ont observé une nouvelle histoire d’amour entre Anthony Bridgerton et Kate Sharmadont les acteurs ont transmis la grande chimie entre eux.

Un contenu populaire comme le programme créé par Shonda Rhimes ajoute son propre fandom, qui dès le premier instant est plein d’espoir avec des approches possibles entre acteurs dans les coulisses. L’une des premières rumeurs à émerger de l’émission était celle de Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page.après avoir joué dans la saison 1, ils ont donc tous les deux dû sortir et en parler.

Malheureusement pour les fans, ce n’était qu’une rumeur, puisqu’il n’y a jamais vraiment rien eu, comme l’a expliqué l’acteur : « Tout ce que vous devez savoir est filmé. C’est pourquoi nous vous le présentons si joliment. Toutes les étincelles sortent des magnifiques scripts qu’ils nous donnent, donc je pense que le matériel scénarisé de ces étincelles est plus que suffisant ». En effet, au fil des mois certains couples de Phoebealors que Rege-Jean continue avec Emily Brown.

La vérité est que jusqu’à présent aucune romance n’a été connue qui a été générée dans les coulisses de Bridgerton, plus que les commentaires sur les protagonistes de la première saison. Chacun des acteurs principaux a ses partenaires respectifs, mais ils n’ont rien à voir avec le succès de Netflix, même si cela pourrait arriver dans le futur, où deux autres livraisons sont attendues.

