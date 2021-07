Un couple de « compte Instagram secret » nourrit gratuitement des étudiants

L’histoire de Tom et Rachael Sullivan est devenue virale plus tôt cette année lorsque Rachael, une hôtesse de l’air, a découvert que Tom gardait un compte Instagram secret où il racontait des recettes qu’il avait cuisinées pour elle afin de l’aider à réguler ses hormones après avoir reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques.

Ce compte Instagram, @MealsSheEats, n’est évidemment plus un secret. Et les plus de 70 000 adeptes de Tom sont désormais aux premières loges d’une nouvelle passion dans la vie des Sullivan : cuisiner des repas gratuits à base d’aliments complets pour les étudiants près de chez eux à Raleigh, en Caroline du Nord.

Cette semaine, les Sullivan ont accueilli 30 étudiants dans leur maison, leur servant un repas composé de 30 livres de porc effiloché, 38 livres de poulet fumé et 15 livres de purée de pommes de terre aux herbes, ainsi que des asperges et des courges d’été données par une ferme locale. .

Les étudiants qui ont dîné avec les Sullivan cette semaine ont eu droit à près de 70 livres de viandes fumées préparées par Tom. Rachel Sullivan

Mais l’incursion de Sullivan dans l’alimentation d’un étudiant a commencé avec une personne, Kevin Gallagher, affectueusement appelée « College Kid Kevin » à la fois sur le compte Instagram de Tom et sur TikTok de Rachael.

Rachael dit qu’à l’université, elle a été « adoptée » par des amis de la famille, qui l’ont hébergée pour des vacances et des dîners tout au long de son expérience universitaire, une expérience qui l’a amenée à renouer avec Gallagher plus tard dans sa vie.

« J’ai vraiment appris à connaître beaucoup de leurs amis et voisins grâce à cela, et lorsque nous avons déménagé en Caroline du Nord l’année dernière, nous avons découvert que l’un des fils de ces voisins se rendait dans l’État de Caroline du Nord », a déclaré Rachael à 45secondes.fr Food. « Il s’est avéré que c’était le College Kid Kevin. »

Tom dit qu’il a reconnu Gallagher en faisant des courses en ville un jour. Après s’être approché de lui et s’être présenté, les deux se sont liés d’amitié et se sont liés de discussions sur l’entraînement et la nutrition. Plus tard, un soir où Tom avait cuisiné trop de nourriture pour le dîner, il a envoyé un texto à Gallagher pour lui offrir un repas gratuit.

« Cela s’est transformé en chaque fois que je cuisinais, je lui envoyais un texto et lui disais: » Nous avons ça ce soir si cela correspond à vos macros ou à tout programme que vous faites « », a déclaré Tom. « Il venait le prendre pour partir, et à chaque fois, il restait un peu plus longtemps. À la fin, nous apprenions ses cours et sa vie à l’université. »

Gallagher a commencé à amener ses colocataires chez les Sullivan pour les repas. Et, alors que Rachael partageait l’amitié improbable sur les réseaux sociaux, plus d’étudiants voulaient entrer.

« La section des commentaires était juste tous ces enfants qui commentaient, ‘Puis-je être adopté ? Est-ce que quelqu’un va m’adopter ?’ Et nous nous sommes demandé : « Devrions-nous organiser un dîner et inviter plus de personnes ? » », a expliqué Rachael. « Et c’est ce que nous avons fait, et nous l’avons développé à partir de là sur l’Instagram de Tom. Nous dirions: » Nous organisons un dîner. Envoyez-nous un DM si vous habitez dans la région. « »

Les partisans des Sullivan voulaient aider, alors le couple a lancé un GoFundMe où les partisans ont fait un don de plus de 2 500 € pour aider à couvrir les frais d’épicerie.

Aujourd’hui, les Sullivan comptent plus de 120 étudiants de la région de Raleigh qui se sont inscrits pour recevoir des SMS et des e-mails chaque fois qu’ils organisent un repas, ce qui est passé d’une fois par mois à deux à trois fois par mois.

Grace Pillman est diplômée de la North Carolina State University et étudiante en première année de droit à la Campbell Law School. Pillman dit qu’elle suivait les Sullivan depuis un certain temps sur les réseaux sociaux lorsqu’elle s’est rendu compte qu’ils se trouvaient dans sa propre ville et s’est inscrite à leurs dîners.

« Bien que je vienne tout juste de rencontrer Rachael et Tom, ils se sont déjà surpassés pour que je me sente le bienvenu », a déclaré Pillman. « Je pense que ce qu’ils font est incroyable et c’est tellement agréable de les avoir à proximité et de nous adopter tous, étudiants comme leur propre grande famille. »

Priscilla Casas, étudiante à l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill, est d’accord.

« Dès le premier jour où je suis entré dans leur maison », a déclaré Casas, « je me suis senti chez moi. Cela a été une expérience tellement incroyable, et j’ai pu déguster de délicieux plats cuisinés maison tout en rencontrant de nombreuses personnes en cours de route. »

Rachael et Tom Sullivan. Rachel Sullivan

Les Sullivan disent que ce sont eux qui bénéficient le plus des dîners, qui sont également préparés pour suivre le régime alimentaire de Rachael favorable au SOPK.

« Ces enfants sont géniaux », a déclaré Tom. « Ils sont tellement reconnaissants, et j’ai l’impression que cela atteint un point où nous en tirons autant de joie qu’eux. »

« Chaque enfant vient pour une raison différente », a ajouté Rachael. « C’est une bonne chose à voir. Ils ne viennent pas seulement parce que c’est un repas gratuit – certains enfants viennent pour faire une pause dans le stress de l’université et pour se mettre dans un nouvel environnement. »

Mais que pense College Kid Kevin, le gars qui a tout commencé, de partager ses repas avec plus de 100 camarades ?

« Ce mini-mouvement est vraiment spécial et je suis heureux que Tom et Rachael aient l’opportunité d’aider autant d’autres collégiens de mon âge », a déclaré Gallagher AUJOURD’HUI. « Leur aide a signifié le monde pour moi et j’ai vraiment l’impression qu’ils sont ma famille. Ils sont parmi les personnes les plus gentilles au monde. »

