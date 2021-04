Vous allez le manquer! Le faucon et le soldat de l’hiver a créé son sixième épisode sur Disney + et a coupé une série de premières Marvel qui ont commencé par Légendes 8 janvier. Les fans de MCU devront attendre le 11 juin pour la première de Loki, la prochaine série de la franchise. Pour animer la pause, il existe différents programmes qui rendront l’attente moins longue: Passez en revue 7 émissions similaires à regarder maintenant.

7 séries que vous devez regarder si vous manquez déjà le faucon et le soldat de l’hiver

AGENT CARTER

Disney +

An: 2015-2016

Saisons: deux

Protagonistes: Hayley Atwell, James D’Arcy, Dominic Cooper, Chad Michael Murray, Enver Gjokaj et Shea Whigham.

Créé par: Christopher Markus, Stephen McFeely

Parcelle: Peggy Carter jongle avec son travail dans la Réserve scientifique stratégique à restriction de genre en 1946.







AGENTS DU SHIELD

Disney +

An: 2013-2019

Saisons: 6

Protagonistes: Clark Gregg, Ming Na Wen, Brett Dalton, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Nick Blood, Adrianne Palicki, Henry Simmons, John Hannah, Natalia Córdova Buckley, Luke Mitchell et Jeff Ward.

Créé par: Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen.

Parcelle: SHIELD ‘est une organisation antiterroriste dont la mission principale est de faire face aux menaces qui affligent le monde Marvel et la Terre en général, des super-vilains aux organisations criminelles.







POING DE FER

Netflix

An: 2017-2018

Saisons: deux

Protagonistes: Jessica Stroup, David Wenham, Jessica Henwick, Tom Pelphrey, Carrie-Anne Moss et Rosario Dawson.

Créé par: Scott Buck.

Parcelle: Danny Rand survit à un mystérieux accident d’avion qui tue ses parents et est élevé par des moines guerriers. Des années plus tard, Danny retourne à New York pour renouer avec son passé et restaurer son héritage familial.







DAREDEVIL

Netflix

An: 2015-2018

Saisons: 3

Protagonistes: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Ayelet Zurer, Toby Leonard Moore, Vondie Curtis-Hall, Bob Gunton, Rosario Dawson, Jon Bernthal, Élodie Yung.

Créé par: Steven S. DeKnight.

Parcelle: Aveugle depuis son plus jeune âge, Matt Murdock combat l’injustice de jour comme avocat et de nuit comme Daredevil à New York.







DÉFENSEURS

Netflix

An: 2017

Saisons: 1

Protagonistes: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn Jones, Rosario Dawson, Élodie Yung, Scott Glenn, Sigourney Weaver.

Créé par: Steven S. DeKnight.

Parcelle: Bien qu’ils soient accablés par leurs défis personnels, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist se rendent compte que le seul moyen de sauver New York est de faire équipe et de former The Defenders.







JESSICA JONES

Netflix

An: 2015-2019

Saisons: 3

Protagonistes: Krysten Ritter, Rachael Taylor, Eka Darville, Carrie-Anne Moss, Mike Colter, Wil Traval, Erin Moriarty et David Tennant.

Créé par: Melissa Rosenberg.

Parcelle: Quand une tragédie met fin à sa courte carrière de super-héros, Jessica s’installe à New York et ouvre sa propre agence de détective, qui semble être sollicitée dans les cas impliquant des personnes ayant des capacités spéciales.







LE PUNISHER

Netflix

An: 2017-2019

Saisons: deux

Protagonistes: Jon Bernthal, Ebon Moss-Bachrach, Ben Barnes, Amber Rose Revah, Daniel Webber, Paul Schulze, Jason R. Moore, Michael Nathanson, Jaime Ray Newman.

Créé par: Steve Lightfoot

Parcelle: Un ex-marine est impliqué dans une conspiration militaire tout en essayant de punir les responsables des meurtres de membres de sa famille.