Rare Alfa Romeo Disco Volante Spyder de Touring à vendre. Seulement 7 ont été faites et c’était la dernière

Bellissima … Il est encore difficile d’admettre que pour le Alfa Romeo Disco Volante Spyder pour exister, une Alfa Romeo 8C Spider devait disparaître.

La Disco Volante by Touring a été dévoilée en 2012 et son design faisait référence aux prototypes de compétition 1900 C52 Disco Volante (soucoupe volante) qu’Alfa Romeo a présenté en 1952-53 sur la base de son modèle 1900.

Nous avons d’abord rencontré le coupé (dont huit exemplaires ont été produits), qui a été suivi en 2016 par la Disco Volante Spyder (sept exemplaires produits). Toujours basé sur les magnifiques Alfa Romeo 8C Competizione et Spider, respectivement.

Ils ont partagé le V8 atmosphérique de 4,7 L avec le 8C, le même qui équipait la Maserati GranTurismo, qui était fournie par Ferrari. La puissance maximale était de 450 ch et la transmission, comme dans la 8C et la GranTurismo, était du type transaxle (boîte semi-automatique à six vitesses) au niveau des roues arrière.

L’Alfa Romeo Disco Volante Spyder de Touring est un travail laborieux avec très peu d’attention aux détails. Il a fallu 4000 heures de travail et six mois pour transformer un 8C en volant d’inertie, chacune des 15 unités devant être spécifiée individuellement.

Le dernier du Spyder par Touring Disco Volante

Le dernier de l’Alfa Romeo Disco Volante Spyder de Touring qui est maintenant en vente par Auxie Treschmidt a été commandé dans ce ton rouge métallique et l’intérieur a été recouvert d’une combinaison d’Alcantara et de cuir. En revanche, nous avons des points de suture dans un ton clair et plusieurs éléments de la même couleur que le corps. Cette unité ajoute également un ensemble de sacs spécifiques, une housse de protection, des outils et tous les manuels et livres.

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait qu’un seul propriétaire, qui passait la commande d’origine. L’odomètre enregistre seulement 3530 km.

Combien? Nous ne savons pas. Mais ce sera certainement dans les centaines de milliers d’euros.