L’actrice de «  ER  » se souvient de l’épisode réalisé par Quentin Tarantino

« ER », une série connue en Amérique latine sous le nom de « Emergency Room », était une série dramatique médicale de longue durée et réussie produite par le réseau NBC créée par l’écrivain Michael Critchton (Jurassic Park, Westworld), axée sur la vie d’un groupe des médecins travaillant aux urgences d’un hôpital de Chicago.

La série a commencé avec sa diffusion en 1994, atteignant 15 saisons peu enviables à l’antenne, en plus d’avoir une distribution stellaire de noms désormais largement connus tels que George Clooney, Angela Bassett, Linda Cardellini, Anthony Edwards, John Stamos et Julianna Margulies.

Malgré son long mandat à la télévision, sa première saison est considérée comme l’une des plus réussies, ayant Steven Spielberg comme producteur de l’émission, avec certains des épisodes les plus mémorables de la série, qui ont réussi à atteindre jusqu’à 35 millions de téléspectateurs à chaque émission hebdomadaire. .

En ese mismo lapso de tiempo, Quentin Tarantino había recién estrenado su película “Pulp Fiction”, situándose como uno de los nuevos cineastas más prometedores de su generación, por lo que rápidamente fue llamado para dirigir uno de los episodios en la primera temporada de la série.

Dans une discussion récente avec IndieWire, Marguiles a révélé que Tarantino avait une méthode de tournage particulière lors de la réalisation de son épisode de «ER», enregistrant une seule prise par séquence. Le réalisateur aurait été appelé à réaliser l’avant-dernier épisode de la saison, qui s’intitule «Maternité», avec une explication raisonnable de son style de tournage.

«Quand Quentin Tarantino est venu nous diriger, il était un grand fan de la série, il n’a fait qu’une seule prise. Ils n’avaient donc pas la possibilité de modifier. Nous répétons et répétons et répétons. Il faisait une prise et nous disions: « D’accord, allons-y. » Je lui ai demandé pourquoi il faisait cela et il a dit: «Ce sera ma cour quoi qu’il arrive». Commenta Marguiles.

Quentin Tarantino est actuellement considéré comme l’un des cinéastes les plus influents de sa génération, ayant une chance de revenir à la télévision avec la fin de la cinquième saison de « CSI: Crime Scene Investigation » en 2005. Bien qu’il envisage de prendre sa retraite après son dixième film, le réalisateur a fait allusion à la possibilité de revenir à la télévision.