Daisy Ridley adorerait être la « Spider-Woman » de Sony

Daisy Ridley a dit qu’elle adorerait jouer le rôle main dans une bande possible de « Femme araignée », selon une récente interview avec l’acteur.

Ridley est surtout connue pour son portrait de roi dans la suite de la trilogie « Star Wars » sorti entre 2015 et 2019: The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker.

L’année dernière, Deadline a rapporté qu’un projet Sony se concentrait sur « Un personnage féminin dans l’univers Marvel » était en route, avec des rumeurs indiquant un nouveau film sur Spider-Woman, et qu’Olivia Wilde était déjà attachée.

Wilde, qui a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec la comédie sur le passage à l’âge adulte « Booksmart », semblait confirmer la nouvelle sur Twitter retweeter l’histoire avec un emoji d’araignée.

Pendant ce temps, en octobre, Tom Holland confirmé ce travail commence « Spider-Man 3 ».

La star de merveille elle est prête à reprendre son rôle de Peter Parker dans la prochaine sortie de super-héros.

