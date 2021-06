7 films pour vraiment vous exciter sur Netflix

X96 Mini Lecteur Multimédia de Diffusion en continu Android 9.0/Boîte TV 4K avec Amlogic S905W Quad-Core chipset, 64 Bits 2GB/16GB,WiFi,4K HD,H.265 by puersit

Configuration haute performance: Plug and Play. Processeur quad-core Amlogic S905W, GPU Mali-450 à cinq cœurs et 2 Go de RAM (DDR3) + ROM de 16 Go (Samsung eMMC) pour garantir une vitesse de fonctionnement rapide et stable. Test de vieillissement de 4 heures sur chaque article pour assurer la qualité. Une équipe de soutien est là pour vous aider avec tous les problèmes ou questions. Option de réinitialisation complète disponible. Connexions LAN et Wi-Fi 2,4 GHz; Prend en charge 4K Ultimate HD et offre une image haute définition et une lecture vidéo fluide. Films et séries télé illimités: Obtenez les films les plus récents et les plus populaires sur demande, ainsi que des événements sportifs en direct, des séries télévisées, des jeux télévisés et des chaînes de télévision. Services : Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous immédiatement et nous ferons de notre mieux pour vous aider.