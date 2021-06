Karen Gillan prépare son retour dans « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 »

Le troisième (et apparemment le dernier) volet de « Guardians of the Galaxy » dans le MCU a actuellement une date de sortie potentielle prévue pour mai 2023, confirmant le retour de James Gunn en tant que scénariste et réalisateur, préservant la même histoire qu’il avait prévue auparavant. son licenciement controversé par Disney.

Les détails sur le nouvel opus de « Guardians of the Galaxy » sont rares, mais on sait qu’il mettra en vedette une grande partie de son casting principal, dont Nebula, un personnage joué par Karen Gillan dont l’évolution lui a permis de passer d’un secondaire antagoniste de faire partie de cette famille particulière de hors-la-loi de l’espace.

Le film mettra encore beaucoup de temps avant d’arriver en salles, mais cela ne veut pas dire que Marvel Studios ne prépare pas son tournage, qui se rapproche de plus en plus. Tout au long du week-end, Karen Gillan a présenté quelques photographies sur ses réseaux sociaux présentant le processus de création du moule de sa tête, qui sert à créer les éléments nécessaires à sa caractérisation.

De tous les membres de la distribution des « Gardiens de la Galaxie », Karen Gillan est celle qui fait face à l’un des processus de caractérisation les plus compliqués à chacun des jours de tournage. Elle aurait même surpris ses fans (qui la reconnaissent pour son agréable participation à la série « Doctor Who ») lorsqu’elle a révélé qu’elle s’était rasé le crâne pour faciliter l’application du latex dans le premier opus.

Lors des apparitions ultérieures de Gillan dans le MCU, les techniques de maquillage se sont améliorées de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de se raser les cheveux, mais cela ne garantit pas que le processus de maquillage dans les films ne sera pas moins compliqué. Avant l’arrivée de « Guardian of the Galaxy Vol. 3 », Karen Gillan reprendra le rôle de Nebula dans « Thor : Love and Thunder » et le spécial Noël pour Disney+, qui devrait sortir en décembre 2022.