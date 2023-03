2 séries avec des épisodes de 30 minutes à regarder sur HBO Max

in

Vous souhaitez voir des productions courtes de la plateforme de streaming HBO ? Nous avons quelques propositions pour vous.

© HBOLe catalogue HBO Max est l’un des meilleurs.

Il est vrai qu’actuellement, le montant de série disponibles à la vue augmente, ce qui rend difficile de garder une trace de chacun d’eux. De plus, bon nombre de ces séries sont disponibles sur différentes plateformes de streamingce qui signifie que vous devez payer plusieurs abonnements pour pouvoir accéder à tous.

Cependant, l’une des plateformes de streaming qui se démarque par sa grande variété de titres est HBO Max. Cette plate-forme propose non seulement de grands succès télévisés, mais également des séries courtes et différentes, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience de visionnage unique. Aujourd’hui, nous voulons recommander ces deux.

+2 séries courtes à regarder sur HBO Max

Barry

Barry c’est une comédie noire HBO qui suit la vie d’un tueur à gages, joué par l’acteur Bill Hader. La série est centrée sur un tueur à gages qui entre dans le monde du théâtre après avoir suivi sa cible dans une troupe de théâtre communautaire et découvre qu’être acteur est sa véritable vocation. La série a été saluée pour son mélange unique de genres et pour les bonnes performances de sa distribution, qui comprend Henry Winkler et Sarah Goldberg.

Notre drapeau signifie la mort

Notre drapeau signifie la mort est une série comique HBO Max qui suit la vie de Stede Bonnet, un aristocrate du XVIIIe siècle qui abandonne sa vie privilégiée pour devenir pirate. Les vedettes de la série Rhys Darbyconnu pour son rôle dans Vol des Conchordscomme bonnet. Il a également la participation de Taika Waititi en tant que producteur exécutif et réalisateur, ainsi qu’en tant que pirate.

+Bonus track : une petite série à voir sur Star+

ce qu’on fait dans l’ombre

Ce que nous faisons dans l’ombre est une série comique d’horreur effet qui suit un groupe de vampires qui vivent ensemble à New York. Les vedettes de la série Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou et Harvey Guillen. Il s’agit d’une adaptation du film du même nom réalisé par Taika Waititi et Jemaine Clément.

