7 films cachés que l’algorithme de Netflix ne veut pas que vous regardiez

Le service de diffusion en continu Netflix Elle compte actuellement 209 millions d’abonnés dans le monde et tous sont régis par le système de recommandation, selon l’activité de chacun d’entre eux. C’est pourquoi lorsque nous entrons dans la plateforme, nous trouvons les contenus que l’algorithme nous montre, mais cela signifie également que d’autres productions sont cachées, comme c’est le cas avec les séries.

Nous devons garder à l’esprit que les recommandations sont basées sur divers facteurs, tels que l’historique de lecture, les classements des titres, l’activité d’autres membres ayant des goûts et des préférences similaires, et des informations sur le genre, les catégories ou les acteurs. Pour cette raison, de nombreux films sont exclus de ce système et il faut plonger pour les découvrir, mais ne vous inquiétez pas, nous vous apportons ici 7 bandes que vous pouvez rechercher maintenant sans compter sur Netflix.

+7 films cachés que Netflix ne veut pas que vous regardiez

7- Akira

Année: 1988

Dirigée par: Katsuhiro Ôtomo

Protagonistes: Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Taro Ishida

Terrain: Un jeune télépathe erre dans les rues de Tokyo en réalisant que les pouvoirs qu’il possède sont étonnants.

6- Souvenir

Année: 2000

Dirigée par: Christophe Nolan

Protagonistes: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

Terrain: Leonard, dont la mémoire est endommagée par un coup à la tête alors qu’il tentait d’empêcher le meurtre de sa femme, doit recourir à l’aide d’un appareil photo instantané et des notes tatouées sur son corps pour enquêter sur le crime et la venger.

5- Captain of Sea and War : La côte la plus éloignée du monde

Année: 2003

Dirigée par: Peter déversoir

Protagonistes: Russell Crowe, Paul Bettany, Max Pirkis, James D’Arcy

Terrain: En 1805, un capitaine britannique et son équipage s’efforcent d’empêcher un navire français d’atteindre le Pacifique.

4- L’invité

Année: 2006

Dirigée par: Bong joon ho

Protagonistes: Song Kang-ho, Bae Doona, Go Ah-sung, Park Hae-il

Terrain: Des militaires américains déversent des déchets chimiques dans la rivière Han en Corée du Sud. Plusieurs années plus tard, une créature émerge de ses eaux troubles et attaque furieusement les résidents locaux. Lorsque la créature kidnappe la fille d’un marchand, sa famille décide de la sauver.

3- L’âge de l’innocence

Année: 1993

Dirigée par: Martin Scorsese

Protagonistes: Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis, Winona Ryder

Terrain: Une avocate engagée et une femme libérale se retrouvent prises entre leurs sentiments et les normes sociales.

2- Whisky

Année: 2004

Dirigée par: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll

Protagonistes: Mirella Pascual, Andres Pazos, Jorge Bolani, Veronica Perrota

Terrain: Le propriétaire d’une fabrique de chaussettes engage son employé le plus fidèle pour se faire passer pour sa femme à son frère.

1- Brûler

Année: 2018

Dirigée par: Lee Chang-dong

Protagonistes: Steven Yeun, Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo

Terrain: Jongsu, un jeune messager, rencontre Haemi, une vieille voisine qui lui demande de s’occuper de son chat pendant son voyage en Afrique. À son retour, Haemi revient en compagnie de Ben, un mystérieux jeune homme qui a un passe-temps particulier.