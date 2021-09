5 fois le livre de cuisine de Kris Jenner a prouvé qu’elle était totalement déconnectée

Kris Jenner adore montrer à ses fans qu’elle est comme n’importe quelle autre maman. Bien qu’elle gère la carrière des sœurs Kardashian-Jenner, elle ne se concentre pas toujours sur les affaires avec sa célèbre famille.

Parfois, les 10 petits-enfants et les six enfants de Jenner aiment qu’elle cuisine à la maison. Cependant, le livre de cuisine de la matriarche, Dans la cuisine avec Kris : une sélection des favoris de la famille Kardashian-Jenner, montre à certains fans qu’elle n’est pas très consciente d’elle-même ou racontable après tout.

Kris Jenner signant son livre de cuisine, « Dans la cuisine avec Kris : une sélection des favoris de la famille Kardashian-Jenner | Vivien Killilea/Getty Images pour Caruso Affilié

1. La fois où le livre de cuisine de Kris Jenner a suggéré une salsa « conviviale »

Autant L’incroyable famille Kardashian vu depuis 20 saisons, Jenner aime organiser des fêtes. La maman de 65 ans aime aussi passer du temps avec ses six enfants et ses 10 petits-enfants. Cependant, dans Dans la cuisine avec Kris, Jenner a partagé qu’elle essaie de créer des recettes qui protègent son apparence. Tout en écrivant sur sa recette de salsa aux tomates épicées, elle a expliqué comment la salsa peut être une délicieuse collation pour ceux qui surveillent leur « silhouette », par Eater.

« J’adore cette salsa parce qu’elle est aussi adaptée à la silhouette que fabuleuse », a déclaré Jenner, « surtout quand vous pensez à l’extérieur du sac de croustilles tortilla. »

2. Le livre de cuisine de Kris Jenner révèle son obsession pour les couverts

Dans son livre de cuisine, Jenner exprime également son amour pour la décoration de sa table tout en recevant des invités. Tout au long du livre, elle a partagé qu’elle soulignait l’importance de mettre la table pour des dîners ou d’autres événements. Jenner a décrit ses compétences en dressage de table comme «ma façon d’exprimer mon côté artistique et créatif». Elle a également révélé que l’acte était devenu encore plus important pour elle après son mariage avec Robert Kardashian Sr. en 1978.

« Quand je me suis marié, l’imbrication et la création de cette ambiance visuelle étaient si importantes pour moi », a expliqué Jenner. « J’ai en quelque sorte compris qu’il serait important de lier ma famille tous ensemble. »

3. Elle veut même rendre son réfrigérateur célèbre

Depuis qu’elle a contribué au succès de sa famille, Jenner a été accusée d’avoir poussé ses enfants à rester sous les projecteurs. Au milieu des nouvelles de la grossesse de Kylie Jenner en septembre 2021, des rapports ont fait surface selon lesquels Jenner ne voulait pas que le magnat de la beauté ait un autre bébé. En outre, KUWTK les téléspectateurs ont accusé la maman de raconter des histoires sur ses enfants.

Bien que Jenner se moque généralement des rumeurs sur ses compétences en gestion, elle a continué à porter son chapeau d’affaires tout en écrivant Dans la cuisine avec Kris. Au cours d’un passage, elle a déclaré que son réfrigérateur pourrait être célèbre sur les réseaux sociaux, comme tout le monde dans la maison Kar-Jenner.

« Mon réfrigérateur a sa propre personnalité », a écrit Jenner. « Il a probablement aussi besoin de son propre compte Instagram. »

4. Le nom du livre de cuisine de Kris Jenner laisse tomber l’ex-femme de J.Lo et OJ Simpson

Jenner parle également de ses amitiés avec des célébrités dans son livre de cuisine. Dans le texte, elle mentionnait sa meilleure amie et ex-femme d’OJ Simpson, Nicole Brown Simpson. La mère de six enfants a partagé la recette des nachos de Simpson dans le livre 20 ans après son meurtre en 1994.

En plus de Simpson, Jenner a également partagé avec les fans à quoi ressemble la cuisine de Jennifer Lopez dans le livre de cuisine. Elle a décrit le poêle de la star aux multiples talents comme « le Saint Graal des poêles » en 2014.

« J.Lo avait ce poêle que je n’avais jamais vu auparavant », a écrit Jenner. « Ce n’était pas seulement un poêle ; c’était une œuvre d’art.

5. Elle est tout aussi obsédée par le vieillissement que le reste de la famille Kardashian-Jenner

Les Kardashian-Jenners reçoivent souvent des opinions sur leurs sentiments envers la beauté. Beaucoup d’entre eux, dont Kim Kardashian West, Khloé Kardashian et Kylie, ont eu des rumeurs de chirurgie plastique tout au long de leur carrière. De plus, Jenner a signalé qu’elle avait modifié son corps et son visage pour garder son petit ami, Corey Gamble, dans les parages.

Au milieu des rumeurs entourant ses filles, la matriarche a déclaré qu’elle mangeait intentionnellement des aliments qui la protégeaient de l’apparence plus vieille. Dans le livre de cuisine, Jenner a reconnu que les tomates l’avaient aidée à conserver un éclat de jeunesse.

« [They] aidez à protéger votre peau des rayons du soleil vieillissants ! s’exclama-t-elle. « J’ai appris…[this] friandise en regardant Comment vivre jusqu’à 100 ans sur la chaîne de cuisine.

Les fans peuvent acheter Dans la cuisine avec Kris : une sélection des favoris de la famille Kardashian-Jenner sur Amazon !