Ils ont retardé la première de la série Ms. Marvel à 2022 !

Disney+ C’est le lieu de la série de merveille et ils ont déjà fait leur première sur la plate-forme WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si …?. Le mois de novembre est réservé à une entrée axée sur Oeil de faucon et beaucoup espéraient aussi que la série de Mme Marvel. Cependant, il n’y avait jamais beaucoup d’informations à son sujet et peu à peu le domaine de la spéculation gagnait de la place jusqu’à aujourd’hui.

Que s’est-il passé? Le journaliste de variétés Adam B. Vary a confirmé avec Les studios Marvel que la date initiale du spectacle, fixée à la fin de 2021, a été déplacée à l’année prochaine. Chose que de nombreuses voix sur Internet ont déjà glissé compte tenu du manque d’informations sur l’avancée du programme. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie officielle pour ce projet.

Mme Marvel arrive plus tard à Disney +

La vérité est que tant le producteur que Disney+ Les premières sont annoncées à quelques mois de l’arrivée du contenu, il faudra donc sûrement attendre encore un peu pour avoir des nouvelles de la présentation de Mme Marvel. Rumeurs? Comme toujours, Internet ne manque pas une occasion d’anticiper les faits. Certains soulignent Février 2022 comme la date à laquelle nous verrons le spectacle.

La série mettra en vedette la première héroïne musulmane de la Univers cinématographique Marvel, étant également un personnage relativement nouveau dans le monde de la bande dessinée. La jeune Kamala khan Elle est fan de super-héros, en particulier de Capitaine Marvel. Ensuite, ses capacités apparaissent et il acquiert la capacité de changer de forme et de taille. Entre autres choses, vous pouvez lever le poing pour donner un gros coup de poing.

La débutante Iman Vellani Elle sera chargée de donner vie à Kamala et à côté d’elle sera Zenobia Shroff comme Muneeba Kahn, Mohan Kapur comme Yusuf Kahn, Laurel Marsden comme Zoe Zimmer, Rish Shah comme Kamran, Iyad Hajjaj comme Oncle Rasheed et Matt Lintz comme Bruno Carrelli . Le créateur du programme est Bisha K. Ali.

Une dernière information sur le personnage : il participera à la suite de Capitaine Marvel Protagonisée par Brie larson et à côté de Teyonah Parris. Le titre de ce film est Les merveilles et il semble qu’il se démarquera en présentant un trio de super-héroïnes prêtes à changer l’histoire de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel.

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!