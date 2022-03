The Walking Dead: Last Mile nouveau jeu de la série pour Facebook

les producteurs Genvid Divertissement et Divertissement Skybound travaillent à apporter un nouveau jeu interactif pour Facebook/Méta basé sur l’une des séries de zombies les plus populaires.

» The Walking Dead : Dernier kilomètre » a été annoncé par Jeux Skybound, comme une expérience Facebook Gaming et Facebook Watch exclusive, engageant ses utilisateurs dans un événement en direct massivement interactifoù les fans de la série pourront faire partie du jeu et de l’émission de télévision interactive.

Une partie de l’annonce officielle de Skybound Games décrit ensuite l’expérience interactive en disant : « La nouvelle histoire de TWD et les protagonistes entre les mains des joueurs alors que la saga se déroule minute par minute, jour après jour et semaine après semaine. »

Cela pourrait également vous intéresser : Resident Evil 7, 2 et 3 recevront une mise à jour pour la nouvelle génération.

Robert Kirkmanle créateur de »The Walking Dead », a partagé son enthousiasme et des commentaires supplémentaires sur ce nouveau projet :

« Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle expérience immersive qui se déroulera dans l’univers de The Walking Dead, où les fans pourront jouer et influencer ce nouveau monde et ses habitants en tant que communauté. »

« Avec » The Walking Dead: Last Mile « , les membres du public peuvent diffuser un monde vivant et respirant de The Walking Dead, travaillant collectivement et individuellement pour avoir un impact sur l’histoire à chaque tournant. Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires Genvid et Facebook. « pour donner vie à cette vision pionnière », a poursuivi Kirkman.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Nintendo présente une démo de »Kirby and the Forgotten Land ».

En plus de Genvid Entertainment, le développeur Ateliers de tuyauterie a rejoint le projet. Les deux sociétés ont déjà travaillé sur le premier jeu de ce style sur Facebook »Rival Peak » qui était un jeu combiné avec une émission de téléréalité.

Les détails sur sa durée ou sur l’intrigue de « The Walking Dead : Last Mile » n’ont pas encore été dévoilés. Le jeu / spectacle devrait arriver sur Facebook Gaming et Facebook Watch au cours de l’été.