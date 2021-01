6500 pièces médiévales et bagues en or rares découvertes dans un champ de maïs polonais

Un trésor médiéval regorgeant de lingots d’argent, d’anneaux d’or et de milliers de pièces d’argent a été récemment découvert dans un champ de maïs polonais par un archéologue, avec l’aide d’un prêtre et de pompiers locaux.

Le trésor de près de 900 ans, trouvé à Słuszków, un village du centre-ouest de la Pologne, contenait un trésor unique en son genre – une bague en or gravée d’une inscription cyrillique qui se traduit par: «Seigneur, peux-tu aider votre servante Maria. «

Cette bague a peut-être appartenu à une princesse; la réserve de pièces était certainement digne d’un. « Le nouveau trésor se compose de plus de 6 600 objets – des pièces d’argent et des clumbs d’argent (minuscules lingots)… emballés dans trois pochettes en lin, emballés dans un panier puis placés dans le récipient en céramique, » Adam Kędzierski, archéologue à l’Institut d’archéologie et Ethnologie à l’Académie polonaise des sciences, a déclaré 45Secondes.fr dans un e-mail.

Kędzierski a déclaré qu’il n’aurait pas trouvé le trésor médiéval sans l’aide d’un prêtre local. En novembre 2020, Kędzierski s’est rendu à Słuszków pour en savoir plus sur un autre trésor médiéval – l’un des plus grands trésor de pièces jamais trouvé en Pologne, qui avait été déterré en 1935.

L’emplacement exact du trésor de 1935 n’avait jamais été enregistré et Kędzierski espérait le localiser et le photographier pour un prochain livre. Cependant, pendant son séjour, Kędzierski s’est entretenu avec un prêtre, le révérend Jan Stachowiak, qui a partagé un peu de potins sur l’emplacement possible d’un autre trésor.

Après avoir utilisé un détecteur de métaux pour localiser la zone générale où le trésor a été enterré, Kędzierski et ses collègues ont creusé une petite tranchée dans un champ de maïs dans le village. Là, il a trouvé un récipient en céramique qui contenait les richesses médiévales. « Le navire lui-même, enterré à seulement 30 centimètres [nearly 12 inches] sous le sol, a été complètement préservé – seul le couvercle / la partie supérieure manquait », a-t-il déclaré.

Après avoir pris conscience de la valeur incroyable du trésor, Kędzierski et son équipe ont appelé des pompiers volontaires locaux pour garder le trésor jusqu’à ce que les fouilles soient terminées, selon The First News , un média polonais.

Image 1 sur 7 Les quatre anneaux d’or trouvés dans le trésor médiéval (Crédit d’image: Adam Kędzierski) Image 2 sur 7 L’inscription cyrillique sur cette bague en or dit: «Seigneur, puisse-tu aider ta servante Maria». (Crédit d’image: Adam Kędzierski) Image 3 sur 7 (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Adam Kędzierski) Image 4 sur 7 Le site de fouille du trésor médiéval (Crédit d’image: Adam Kędzierski) Image 5 sur 7 Un denier (pièce d’argent) d’Henri III, roi d’Allemagne (Crédit d’image: Adam Kędzierski) Image 6 sur 7 Un denier (pièce d’argent) de Sieciech, un homme d’État polonais de haut rang, daté de 1095-1100 (Crédit d’image: Adam Kędzierski) Image 7 sur 7 Les archéologues ont trouvé le trésor médiéval avec l’aide d’un prêtre local. (Crédit d’image: Adam Kędzierski)

La plupart des pièces étaient des pièces en argent appelées deniers croisés, frappées avec l’image d’une grande croix et datant de la fin du 11ème siècle ou du début du 12ème siècle, a-t-il déclaré. Le trésor contenait également des pièces de monnaie tchèques, danoises, hongroises et allemandes, y compris une pièce en denier du roi d’Allemagne Henri III.

Les « pièces les plus rares » sont des deniers représentant Sieciech, un homme d’État polonais de haut rang qui a servi Władysław I Herman, le duc de Pologne de 1079 à 1102, a déclaré Kędzierski. La « plus grande sensation » du trésor, ce sont quatre anneaux d’or, y compris l’anneau avec l’inscription cyrillique sur la femme nommée Maria, a-t-il dit.

Contrairement aux bibelots en argent, les bijoux en or étaient extrêmement rares en Pologne au début de la période médiévale, a déclaré Kędzierski. Peut-être que les nouvelles bagues en or appartenaient à la première dynastie dirigeante de Pologne, connue sous le nom de dynastie Piast.

« Le trésor (daté de 1105) aurait pu appartenir à Zbigniew, duc de Pologne, et l’alliance portant l’inscription cyrillique aurait pu être un cadeau de sa grand-mère – Dobroniega Maria, fille de Vladimir le Grand, prince de Kiev, et une épouse d’un prix polonais, Casimir le restaurateur « , a déclaré Kędzierski dans l’e-mail.

Maintenant que le trésor a été fouillé, les chercheurs analyseront et dateront les pièces d’or et d’argent ainsi que les pochettes en lin et le panier contenant ces trésors. « Il sera particulièrement intéressant d’établir la provenance des objets de décoration en or », comme les bagues, a déclaré Kędzierski.

La découverte de ce deuxième trésor à Słuszków suggère que le village a peut-être joué un rôle plus important dans l’histoire qu’on ne le pensait auparavant. Peut-être qu’un haut fonctionnaire lié au duc vivait à Słuszków, ou peut-être était-ce même une résidence temporaire pour le duc Zbigniew, a déclaré Kędzierski.

Słuszków est connu pour d’autres artefacts du début du Moyen Âge; au fil des ans, les agriculteurs locaux ont parlé aux archéologues des vaisseaux et des plats du début du Moyen Âge trouvés dans leurs champs, « ce qui peut être un signe de [the] des vestiges de bâtiments en pierre dans la région de Słuszków « , a déclaré Kędzierski.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.